Een wielerploeg bestaat uit meer renners dan enkel de kopmannen. Christophe Laporte, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck gaan als ondersteunende krachten mee richting Frankrijk. In de 2022 editie van de Tour staat er een groot scala aan verschillende etappes op de planning. Hier heeft de ploeg rekening mee gehouden, aldus Sportief Directeur Merijn Zeeman: "We hebben meerdere ambities, dus hebben we de renners gekozen de het beste uit de voeten kunnen komen in de verschillende etappes. We moeten onze kopmannen veilig door een hectische eerste week heen zien te loodsen, maar ook moeten we het de andere favorieten lastig maken in de bergen."

Artikel gaat verder na deze tweet

Ad

Tour de France Tour de France | Dit zijn alle sprintersetappes van 2022 41 MINUTEN GELEDEN

Maar de ploeg heeft meer doelen dan alleen de gele trui: "Wout (van Aert) verdient ook support in zijn jacht op dagzeges en de groene trui. Deze ploeg is fit, en vanuit ons oogpunt, in staat om onze ambities zo goed mogelijk na te jagen."

Ontbrekende namen

Bij een ploeg als Jumbo-Visma rijden er zoveel sterke renners rond dat er altijd wel een paar opvallende namen ontbreken. Dit jaar zijn dat vooral Rohan Dennis, Robert Gesink en Mike Teunissen. Niet geheel toevallig waren deze drie renners ook aanwezig in de Ronde van Zwitserland . Er gingen geluiden rond dat er vier renners van de ploeg besmet waren in Zwitserland, welke vier renners dat waren werd niet bekend gemaakt. Via hun eigen social media kanalen hebben zowel Gesink en Dennis al laten doorschemeren dat zij in ieder geval twee van de mogelijke vier renners zijn. Daarnaast zat ook Sepp Kuss in de de bus samen met Gesink en Dennis op weg terug uit Zwitserland. De Amerikaan gaat wel van start in de Tour.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Wat zijn de kansen van Wout van Aert op de groene trui? 15/06/2022 OM 13:06