Via social media liet Zeeman weten dat hij het virus opgelopen heeft: "Helaas heeft Covid mij ook te pakken gekregen. Er is geen andere optie dan het team begeleiden vanachter de laptop tot ik volledig hersteld ben. Hopelijk kan ik me snel weer bij het team voegen."

Voor Jumbo-Visma komt de besmetting op een ongelukkig moment, maar echt grote zorgen hoeft het team zich niet te maken. De regels omtrent het coronavirus zijn dit jaar namelijk soepeler dan vorig jaar het geval was. Wil je alles weten over de regels van dit jaar? Lees dan hier een uitgebreide uitleg.

Ad

Tour de France Tour de France | Het profiel van etappe 1 10 MINUTEN GELEDEN

Waar kijk je?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Teams met twee coronagevallen hoeven niet uit koers - Nieuwe regels UCI 2 UUR GELEDEN