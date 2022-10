Tour de France

Alleen de zestiende etappe van Passy naar Combloux is een race tegen de klok. Ter vergelijking; vorig jaar zaten er nog 54 tijdritkilometers in het parcours , nu slechts 22. De ploegleiding van Jumbo-Visma kan daar echter wel mee leven.

"Het is anders dan de andere jaren, maar voor ons is het wel een goed parcours denk ik", geeft Merijn Zeeman aan voor de camera van Wielerflits. "Met onze kopmannen hebben we niet per se heel veel tijdritkilometers nodig."

Hoopten op ploegentijdrit

Richard Plugge, ploegdirecteur bij de Nederlandse formatie, is iets minder enthousiast. "We krijgen een hele zware slotweek en helaas maar weinig tijdritkilometers", vertelt hij aan Sporza.

"Het zwaartepunt ligt zoals altijd in de derde week, die wordt heel pittig, maar dat is prima voor ons. We hoopten misschien nog op een ploegentijdrit, maar dat gerucht bleek niet te kloppen."

Prudhomme legt uit

Het ontbreken van tijdritkilometers maakt de kans op het debuut van Remco Evenepoel in de volgende Tour heel klein. Tourdirecteur Christian Prudhomme vindt dat niet direct een probleem. "Al zouden we heel blij zijn met zijn komst, in welk jaar dan ook", legt hij uit aan Eurosport.

Op de opmerking dat het parcours weinig tijdritkilometers bevat reageert Prudhomme gevat. "In 2015 hadden we er nog minder, toen waren het slechts 13,8 kilomter. We zien ook dat de grens tussen tijdrijdende klimmers en pure klimmers aan het vervagen is. We zitten in een nieuw tijdperk met renners die op bijna elk terrein kunnen winnen."

