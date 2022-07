Het protest kan worden geschaard onder het kopje klimaatactie. En dat is dus niet voor het eerst. Eerst was het raak tijdens Roland Garros, dit keer tijdens de Tour de France. De Tour heeft een lange historie van onderbrekingen vanwege protesten en deze past prima in dat rijtje.

De achterliggende gedachte van het protest was om aandacht te vragen voor het grootschalig renoveren van huizen en gebouwen voor 2040. Dit is een eis die de groep ‘Dernière Renovation’ al langer neerlegt bij de Franse overheid en door middel van protesten probeert het die eis kracht bij te zetten.

Vertraging

De Franse politie greep met harde hand in om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken voor het peloton. Daar had het zo’n tien minuten tot een kwartier voor nodig. Toen was de situatie weer veilig en kreeg het peloton groen licht om zijn weg te vervolgen.

De voorsprong van Bettiol werd snel in ere hersteld, waarna er werd gekoerst alsof er nooit iets was gebeurd.

