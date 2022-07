Het was een vreemd gezicht. Renners die in de Kopenhaagse regen als stormtroopers op het startpodium van de Tour de France stonden. Al tijdens de wedstrijd steelden de nieuwe helmen de show.

Alex Jerome hoofd Helmen van Specialized legt aan Eurosport-journalist Hannah Walker uit wat het voordeel is van de nieuwe helmen. Uit windtunneltesten bleek dat dit model aerodynamischer was dan alle helmen die ze eerder op de markt hadden gebracht.

Hoofdsok

De vernieuwing zat met name in het ontbreken van een sluiting. Waar reguliere helmen een sluiting onder de kin hebben, is bij de nieuwe helm de helm met de hals verbonden met stof. De ‘geïntegreerde hoofdsok’ zou volgens Jerome een stuk aerodynamischer zijn. Een renner als Remco Evenepoel zou op een tijdrit van 40 kilometer 26 seconden tijdwinst boeken met de nieuwe helm.

De windtunneltesten bleken misschien positief. Het beeld dat blijft hangen na de eerste etappe is minder rooskleurig. De renners met de nieuwe helm hadden de lachers op de hand en de winnaar, Yves Lampaert droeg nota bene een Specialized helm van het oude model.

“Ik wilde gewoon materiaal gebruiken dat ik vertrouwde, zeker in dit regenweer. Dus koos ik voor wat ik gewoon ben en waar ik ook de vorige tijdritten mee heb afwerkt. Volgende keer zal ik het misschien wel gebruiken, maar nu niet”, liet hij achteraf weten.

Bodywarmer

Ook Geraint Thomas had een outfit waar verschillende mensen om konden lachen. De Brit vergat zijn bodywarmer uit te trekken voor de start en moest zijn tijdrit met zijn bodywarmer over zijn pak afleggen. Hij gaf aan veel last te hebben van dat kledingstuk.

