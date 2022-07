Tour de France | Lampaert emotioneel na overwinning - "Mijn hoofd explodeert"

Lampaert kon niet bevatten dat hij vandaag de winnaar was: "Mijn hoofd is ontploft. Ik wilde in de top10 komen, maar ik versla de beste renners ter wereld. Ik kom uit België, het land met de beste renners ter wereld, en dit had ik me nooit kunnen voorstellen. Ik weet dat ik in goede conditie verkeer, maar om ook te winnen is te gek."

Veel stemmen zullen opgaan dat Lampaert in het voordeel was vanwege het droge tijdstip waarop hij reed. Zelf wil hij daar echter niets van weten: "De weg was nog steeds erg nat. Ik denk dat we allemaal dezelfde omstandigheden hadden."

De ploeg van Lampaert gaf halverwege de race aan de hij sneller kon: "Pas op, je verliest tijd in de bochten zeiden ze, maar uiteindelijk ben ik gewoon 5 tellen sneller dan Van Aert. IK denk dat ik dit pas na de Tour ga realiseren of heel misschien een beetje op de rustdag met mijn familie. Ik denk dat ik in ieder geval trots op mezelf moet zijn."

Lampaert was vooral vooral verheugd met de grote namen die hij versloeg: "Om jongens als Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen, dat is echt onwerkelijk", aldus de kersverse ritwinnaar, die ook zijn vriend Tim Declercq een hart onder de riem stak: "Mijn gedachten zijn ook bij Tim. Hij is mijn beste vriend, maar hij moest na een paar uur in Kopenhagen al naar huis vanwege een positieve coronatest."

Diskwalificatie

Twee weken geleden stond Lampaert er nog een stuk minder vrolijk bij. De Belg werd toen in zijn thuisland gediskwalificeerd omdat hij Tim Wellens had gehinderd. Wellens was op dat moment verwikkeld in een strijd met Mauro Schmid om de eindoverwinning in het klassement. Schmid is een ploeggenoot van Lampaert en dus dacht men dat er sprake was van kwade opzet.

Lampaert werd uit de uitslag gehaald, maar was zich van geen kwaad bewust: "Op de beelden zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is de koers. Voor de eerste sprint kreeg ik zelf een paar kwakken van renners van Lotto Soudal."

Daardoor begon Lampaert met een nare bijsmaak aan de Tour de France, maar dat zal na vandaag helemaal verdwenen zijn. Morgen gaat hij in de gele trui proberen Fabio Jakobsen naar een sprintoverwinning te loodsen.

