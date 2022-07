Tour de France

Deze piek in de lichaamstemperatuur van Jakobsen werd gemeten tijdens de vijftiende etappe, toen het peloton van Rodez naar Carcassonne reed. Er werd zondag rekening gehouden met een massasprint en het was ook aan de rappe mannen, maar de sprint werd betwist door slechts een plukje renners.

Dylan Groenewegen was ‘naar de klote’ en Jakobsen was in de strijd om dagsucces al helemaal nergens te bekennen, omdat hij moest lossen. Met een lichaamstemperatuur van 40,2 graden – tijdens een serieuze klim gemeten door een CORE-sensor – is dat natuurlijk ook niet zo gek.

Een overzicht van de lichaamstemperatuur van Jakobsen in de vijftiende etappe Foto: Eurosport

Piek

Een combinatie van factoren droeg bij aan de piek van 40,2 graden, waarvan zon, hitte en weinig wind natuurlijk voor zich spreekt. Niet iedereen is vervolgens bestand tegen een lichaamstemperatuur van meer dan veertig graden, maar voor Jakobsen is het een ander verhaal.

Hittetraining voor etappekoersen, volop drinken en water sproeien over hoofd en lichaam helpen getrainde renners in de strijd tegen de elementen. Desondanks is het maar goed dat Jakobsen snel weer wat afkoelde, anders werd het een moeilijk verhaal om kracht te blijven uitoefenen op de pedalen onderweg naar de finish.

