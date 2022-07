Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 11 11:59-17:44 Live

Tour de France Tour de France | Van der Poel lost uit de kopgroep af en stapt niet veel later af 9 MINUTEN GELEDEN

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Tijdens de elfde etappe woensdag is dat rond de klok van 12:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Abandon Van der Poel

Het was al geen teken dat hij vroeg moest lossen vanuit de kopgroep en het duurde niet lang voordat hier bevestiging van kwam: Mathieu van der Poel heeft opgegeven en maakt geen deel meer uit van het Tour-peloton. De Nederlander reed al zo'n beetje de hele Ronde van Franrijk anoniem mee en halverwege zijn tweede grote ronde in korte tijd was het te veel van het goede. Van der Poel knijpt in de remmen. Het zit erop.

Van der Poel lost

Helaas, tijdens de beklimming van de Lacets de Montvernier moet Van der Poel de kopgroep laten gaan. MVDP is toch nog niet echt de oude. Je zou hopen dat hij langer kon aanklampen. De voorprong van de kopgroep groeit ondertussen naar meer dan vijf minuten.

Peloton laat vluchters gaan

Plasplauze in het peloton, oftewel: de kopgroep krijgt de zegen van het peloton! En dat met nog 115 kilometer te gaan, al bestaat het parcours voor een groot deel uit beklimmingen. We beginnen dadelijk met de schitterende Lacets de Montvernier. Kijk maar.

Van Aert en Van der Poel krijgen gezelschap

De kopgroep die bestond uit Van Aert en Van der Poel heeft flink wat gezelschap gekregen. Onder meer van bollenman Geschke, maar misschien wel belangrijker: Laporte is aangesloten. Die draagt een Jumbo-truitje.

Jumbo stuurt ook Benoot vooruit

Van Aert voorop en Benoot in de achtervolging. Dat zijn twee Jumbo's in de aanval. Wordt hier een plan ontvouwd om Pogacar aan te vallen? Roglic en/of Vingegaard hebben op deze manier een mooi richtpunt voor als zich straks het zware klimwerk aandient.

Gaatje voor Van der Poel en Van Aert

Ze vormen nog altijd een duo, Van der Poel en Van Aert, maar ze rijden inmiddels wel dik een halve minuut voor het peloton uit. De vraag is welke reactie er van achteruit nog volgt. Het is nog spitsuur in het peloton.

Van der Poel en Van Aert vallen aan vanuit vertrek

Kilometer 0 was voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel het moment om er tussenuit de knijpen. De man in het groen en de Nederlandse troef gaan in de aanval! Dat is bijzonder, in deze zware bergrit. De 'hel van de Granon' schrikt blijkbaar niet iedereen af. En zien we hier een eerste onderdeel van een masterplan van Jumbo?

Achtergrond

Het voorwerk is gedaan en nu krijgen we echt vuurwerk! Het woord is nu definitief aan de mannen van het klassement, het moment van de waarheid breekt aan. Zelfs voor Tadej Pogacar. De Sloveen moet zijn kracht tijdens de twee koninginnenritten eens te meer bewezen, anders kan hij zomaar aanvallen om zijn oren krijgen.

Voor Jumbo-Visma en Ineos is dit het moment om met Vingegaard, Roglic, Thomas en Pidcock all-in te gaan. Het is niet gezegd dat het lukt, maar als je het vandaag of morgen niet probeert… wanneer dan wel? Omgekeerd wil ook Pogacar vast nog een tik uitdelen om de gele trui steviger in bezit te krijgen.

Pogacar versus Jumbo en Ineos

Kortom, etappe elf en twaalf van de Tour de France mag je niet missen! De etappe van Albertville over 151 kilometer en vier beklimmingen naar de top van de Col du Granon boezemt bij velen angst in, en wat te denken van de aankomst morgen op de Alpe d’Huez?

Het spant erom, het moment van de waarheid in de Tour de France 2022 breekt aan met de eerste col van de buitencategorie die bedwongen moeten worden! Qua Nederlanders zal het van Bauke Mollema en Steven Kruijswijk moeten komen, al is het lastig inschatten of zij helemaal vooraan opdoemen.

Zorg in ieder geval dat je klaar zit voor het vuurwerk tijdens deze twee zware bergritten. Als de Tour inderdaad ontploft, wil je dat niet missen!

Algemeen klassement

1. Tadej Pogacar 37:11:28

2. Lennard Kämna +0:11

3. Jonas Vingegaard +0:39

4. Geraint Thomas +1:17

5. Adam Yates +1:25

6. David Gaudu +1:38

7. Romain Bardet +1:39

8. Thomas Pidcock +1:46

9. Enric Mas +1:50

10. Luis Leon Sanchez +1:50

