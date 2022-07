Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 13 12:45-18:30 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Tijdens de dertiende etappe vrijdag is dat rond de klok van 12:55 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

132 km - Vervelend moment Jorgenson

Eén van de slechtste momenten om pech te hebben: terwijl je in een kopgroep zit en nog probeert weg te rijden van het peloton een lekke achterband krijgen. Dat is een lastige opgave om nog terug te komen voor de jonge Amerikaan.

142 km - Samensmelting

Fred Wright, Mads Pedersen, Quinn Simmons en Hugo Houle maken de aansluiting met de voorste drie koplopers. De zeven renners hebben nu een minuut voorsprong op het peloton. Owain Doull bungelt nog ergens tussen de koplopers en het peloton in.

150 km - Geen samenwerking

Samenwerking ontbreekt in de grote groep voor het peloton en ze worden teruggepakt. Op kop rijden nog altijd Ganna, Küng en Jorgenson.

153 km - Grote groep

Alpecin-Deceuninck heeft de slag gemist. De ploeg van Philipsen rijdt nu op kop van het peloton achter de grote kopgroep aan. Die bestaat uit Ganna, Jorgenson en Küng op kop van de koers. Twintig seconden daarachter rijden 19 renners 45 seconden voor het peloton uit.

163 km - Behalve als de weg omhoog loopt

Toch geen Taco in de kopgroep... Het was een zwaar gevecht om enkele seconden voor het peloton uit te fietsen en zodra de weg dan omhoog begint te lopen moet de Nederlander zich terug laten zakken in het peloton.

175 km - Taco van der Hoorn

Taco van der Hoorn is actief in het begin van de etappe. Blijkbaar heeft de ontsnappingsspecialist zijn zinnen gezet op de rit van vandaag. En één ding is dan zeker: Taco van der Hoorn zit in de kopgroep.

197 km - Départ

Christian Prudhomme zwaait ook aan het begin van de dertiende etappe weer vol enthousiasme met de gele vlag. Dat kan maar één ding betekenen. De teugels zijn los! De rit is begonnen!

Jakobsen heeft zware dagen gehad

Fabio Jakobsen heeft inmiddels een aantal zware dagen achter de rug. De pure sprinter heeft het lastig bergop en het lukt hem ook niet om in de grupetto te zitten. De Nederlander rijdt daar dus nog achter, vaak omringd door zijn ploegmaten. Hoe hij zich voelt na de twee loodzware Alpenritten? Dat kan hij zelf het beste uitleggen.

DNS Warren Barguil

Warren Barguil gaat vandaag niet meer van start. De Fransman heeft positief getest op het coronavirus en gaat nu op huis aan om te herstellen.

Profiel

Wie heeft de Alpen goed verteerd, wie kan er nog een enkel klimmetje aan... en kan dat ook een sprinter zijn? Dat zijn de vragen onderweg naar Saint-Étienne in rit 13!

Achtergrond

Vergeleken met de afgelopen twee dagen is etappe dertien een makkie. Op papier dan. Er zitten toch nog een paar flinke kuitenbijters in en ook de finish loopt omhoog. Dat gecombineerd met een rit van een kleine 200 kilometer maakt het toch een lastige dag.

De meningen zijn verdeeld over de kansen van vandaag. Is het een kans voor de sprinters of is het toch een ontsnapping die het vol gaat houden tot aan de streep?

Algemeen Klassement

1. Jonas Vingegaard 46:28:46

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:26

4. Romain Bardet +2:35

5. Adam Yates +3:44

6. Nairo Quintana +3:58

7. David Gaudu +4:07

8. Tom Pidcock +7:39

9. Enric Mas + 9:32

10. Aleksandr Vlasov +10:06

Bekijk hier alle klassementen.

Waar kijk je?

