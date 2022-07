Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 6 11:45-18:05 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is Donderdag om 11.50 uur.

Profiel

Een lange dag van heuvel op heuvel af. Dat is wat er op het menu staat van de renners!

Achtergrond

De rit van Binche naar Longwy is de langste etappe van de Tour de France 2022. Het peloton rijdt 219,9 kilometer in een heuvelachtige omgeving en in de laatste 15 kilometer moet het peloton vier hellingen over. Vooral de voorlaatste klim, met een lengte van 0,8 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 12,4%, is een echte kuitenbijter. Tijdens de door Wout van Aert gewonnen vierde etappe werd al duidelijk dat het voor de pure sprinters lastig is om zulke beklimmingen te overleven als er echt gas gegeven wordt. Of dat deze keer ook de Jumbo-Visma ploeg zal zijn die het heft in handen neemt is nog maar de vraag. Tijdens de kasseienrit van een dag geleden moesten de geel-zwarte renners vele klappen incasseren en is het de vraag hoe fit ze allemaal aan de dag van vandaag beginnen.

Normaal gesproken is dit een ideale dag voor een Mathieu van der Poel, maar de Nederlander moest al bekennen dat zijn vorm niet optimaal is en dat er ook weinig verbetering in zit. Ook renners als Gilbert, Sagan, Teuns en Pidcock moeten dit soort zware omstandigheden goed kunnen verteren. Ook het wegblijven van een groep is niet ondenkbaar. Taco van der Hoorn had namelijk ook de dag van vandaag omcirkelt, maar na zijn inspanning van gisteren zou het verbazingwekkend zijn als de Nederlander wederom in de vlucht van de dag zit.

Algemeen Klassement

1. Wout van Aert 16:17:22

2. Neilson Powless +0:13

3. Edvalt Boasson Hagen +0:14

4. Tadej Pogacar +0:19

5. Yves Lampaert +0:25

6. Mads Pedersen +0:36

7. Jonas Vingegaard +0:40

8. Adam Yates +0:48

9. Tom Pidcock +0:49

10. Geraint Thomas

