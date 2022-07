Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 8 12:45-18:15

Ad

Achtergrond

Tour de France Tour de France | Meintjes zet het op een lopen op de laatste meters van de Super Planche EEN UUR GELEDEN

Etappe acht lijkt een ideale dag te zijn voor een grote groep voor het peloton uit. De hele dag loopt de weg op of neer, maar echt lange en zware beklimmingen blijven uit. Is dit de perfecte dag voor Bauke Mollema? Dit zal vast en zeker een dag zijn die de Groninger omcirkeld had in zijn agenda.

Normaal gesproken zou dit ook een goede dag moeten zijn voor Mathieu van der Poel, maar met zijn huidige vorm is het lastig in te schatten wat we van hem kunnen verwachten.

Algemeen Klassement

1. Tadej Pogacar 24:43:14

2. Jonas Vingegaard +0:35

3. Geraint Thomas +1:10

4. Adam Yates +1:18

5. David Gaudu +1:31

6. Romain Bardet +1:32

7. Thomas Pidcock +1:35

8. Neilson Powless +1:37

9. Enric Mas +1:43

10. Daniel Felipe Martinez +1:55

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Vlasov verliest veel tijd, Pogacar loopt uit - Check alle klassementen 2 UUR GELEDEN