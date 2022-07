Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 14 11:59-18:14 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is zaterdag rond de klok van 12:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Gigantische voorsprong

De voorsprong van de kopgroep loopt uit naar negen minuten. Het lijkt nu al beslist: de winnaar van de etappe zit vandaag van voren.

Tussensprint

Michael Matthews komt als eerste over de lijn van de tussensprint. Hij pakt daarmee 20 punten voor het sprintklassement. Voor Wout van Aert zijn er geen punten meer te sprokkelen omdat de kopgroep te groot is.

Groep Roglic keert terug

Primoz Roglic, net als veel anderen gelost na de rappe openingsfase, keert weer terug in het peloton. Caleb Ewan rijdt nog 8 minuten achter de grote groep.

Rust

De rust is teruggekeerd in de koers. Een kopgroep van rond de twintig man krijgt de zegen van het peloton. Bauke Mollema lijkt de enige Nederlander te zijn die mee is.

Caleb Ewan exit?

Vandaag zou weleens de laatste dag van Caleb Ewan in deze Tour kunnen zijn. De sprinter die gister nog hard ten val kwam moest vroeg in de etappe lossen. Ook in andere etappes was hij een van de eersten die eraf moest, maar toen had hij een groep ploeggenoten om zich heen. Vandaag rijdt hij in zijn eentje minuten achter het peloton.

Oorlog

Tadej Pogacar heeft snode plannen. In de eerste kilometers valt hij aan terwijl het geel achterin het peloton rijdt. Het peloton breekt en Vingegaard mist de slag. Uiteindelijk kan hij de oversteek maken, maar dit belooft nog wat voor de rest van de etappe. De kopgroep met Mollema is door de tempoversnellingen in het peloton niet meer.

Ook Mollema mee

Bauke Mollema zit mee in de kopgroep van rond de twintig man. Het peloton lijkt echter nog niet tevreden en geeft de groep weinig ruimte. De voorsprong bedraagt op dit moment 22 seconden.

Gestart

Het peloton is gestart aan de 190 kilometerlange etappe. Verschillende renners proberen weg te glippen uit het peloton een echte kopgroep is nog niet gevormd.

Départ fictif

De renners zijn vertrokken uit Saint-Étienne. Over 9 kilometer kan de strijd om in de kopgroep te zitten beginnen. Dan vindt het départ réel plaats.

Achtergrond

De etappe van zaterdag kent een lengte van 192,5 kilometer en brengt het peloton vanuit Saint-Étienne naar Mende. Het gaat onderweg lekker op en af, maar ook weer niet overdreven; vier colletjes van de derde categorie, gevolgd door het klapstuk.

De Côte de la Croix Neuve/Montée Jalabert vormt de scherprechter. Inderdaad, de col is vernoemd naar Laurent Jalabert die in 1995 na een solo feest mocht vieren op de start/landingsbaan. De klim duurt slechts 3 kilometer, maar kent wel een gemiddeld stijgingspercentage van maar liefst 10,2 procent. Vanaf de top is het nog een kleine twee kilometer naar de aankomst.

Mollema of Kämna

Het profiel van de etappe lijkt op het lijf geschreven van Bauke Mollema, maar dus ook automatisch van Lennard Kämna. De Duitser is deze Tour vooralsnog een stuk beter op dreef dan Mollema en veel vaker in de aanval, maar groot succes leverde dat nog niet op. De slotklim lijkt iets te veel van het goede voor de semi-sprinters, al weet je het maar nooit.

Het wordt natuurlijk ook interessant om te zien of Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar elkaar bestoken op de Montée Jalabert.

Algemeen klassement

1. Jonas Vingegaard 50:47:34

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:26

4. Romain Bardet +2:35

5. Adam Yates +3:44

6. Nairo Quintana +3:58

7. David Gaudu +4:07

8. Tom Pidcock +7:39

9. Enric Mas + 9:32

10. Aleksandr Vlasov +10:06

Waar kijk je?

