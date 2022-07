Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 12 12:45-19:00 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Tijdens de elfde etappe woensdag is dat rond de klok van 12:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

103 km - De kopgroep

Pidcock en Froome sluiten aan bij de kopgroep. Er zitten op dit moment voor het eerst vandaag geen enkelingen meer tussen de kopgroep en het peloton. De kopgroep bestaat uit negen renners: Tom Pidcock, Chris Froome, Nelsen Oliveira, Anthony Perez, Kobe Gossens, Louis Meintjes, Neilson Powless, Giulio Ciccone en Sebastian Schönberger.

124 km - Pidcock vliegt

Tom Pidcock vliegt de afdaling van de Galibier af. Onderweg haalt hij renner na renner in. Het lijkt alsof de rest stil staat.

132 km - Perez als eerste boven

Anthony Perez komt als eerste boven op de Col du Galibier. De Fransman pakt zijn eerste punten en maakt dan ook direct een grote sprong in het bergklassement. Er rijden nog acht renners tussen Perez en het peloton in dat volgt op iets meer dan twee minuten.

Pogacar heeft er zin in

Tadej Pogacar kende een lastig dag gisteren. De Sloveen verloor bijna drie minuten en moest ook het geel overdragen aan Jonas Vingegaard. Vandaag heeft de nog altijd pas 23-jarige renner toch zin in de loodzware etappe.

150 km - Zes man op kop

Zes man rijden vrij snel weg van het peloton en krijgen twee minuten, maar dan begint er weer een nieuw spervuur van aanvallen. Zelfs Chris Froome probeert te ontsnappen uit het peloton

160 km - Onbenullig begin

Geen lekker begin van Yves Lampaert en Steven Kruijswijk. Het tweetal staat na de eerste beste rotonde samen aan de kant van de weg, vragend naar ondersteuning. Of ze zijn gevallen is niet te zien. Wel hebben ze beide een probleem met de fiets. Verder zal dit niet voor problemen zorgen, maar ideaal is het niet.

165 km - Départ

Etappe twaalf is officieel onderweg! De dag begint direct met een klim: Col du Galibier. Dat is pas een goed begin van de etappe!

De grote truienwissel

Daar staan ze dan. De hoofdrolspelers van deze Ronde van Frankrijk. Vingegaard voor het eerst in het geel. Pogacar terug in de witte trui en Wout van Aert in het groen. Wat een heerlijk plaatje.

Profiel

De etappe van gisteren was historisch! En vandaag... wat krijgen we vandaag? Sowieso de Alpe d'Huez. En als het aan Pogacar ligt een wederopstanding. Dat wordt weer genieten!

Sprinters

Etappe 12 is een nachtmerrie voor de sprinters. In zware bergritten is het voor hen een kwestie van zo lang mogelijk bij het peloton aanklampen om vervolgens met een grote groep naar de finish te rijden. Ze winnen vooral tijd in de afdaling en op de vlakkere stukken tussen de beklimmingen door buiten het zicht van de cameras. Vandaag zijn er alleen weinig vlakke meters en ook begint de etappe met het beklimmen van de Galibier. Het zou dus zomaar eens een dag kunnen zijn waar sprinters buiten tijd finishen.

Achtergrond

Etappe twaalf is op papier misschien nog wel zwaarder dan de historische dag van gisteren. Vanuit de start beginnen de renners direct aan het beklimmen van de Galibier. Vervolgens dalen ze af naar de Col de la Croix de Fer en finishen ze op de Alpe d'Huez. Geen meter is vlak en met de loodzware elfde etappe nog in de benen is het vooral de vraag wie er het beste hersteld is van gisteren.

De finish op de de Alpe d'Huez staat voor vele renners al lang omcirkelt op de kalender. Zowel als een kans voor de vluchters, de klassementsmannen of gewoon om te genieten van de duizenden mensen langs de kant van de weg. We kennen allemaal wel de verhalen dat sommige renners amper hoeven te trappen vanwege de vele fans die een klein duwtje meegeven. Vooral in bocht zeven, de 'Nederlandse bocht', kunnen een aantal renners flink wat aanmoedigingen verwachten.

Algemeen Klassement

1. Jonas Vingegaard 41:29:59

2. Romain Bardet +2:16

3. Tadej Pogacar +2:22

4. Geraint Thomas +2:26

5. Nairo Quintana +2:37

6. Adam Yates +3:06

7. David Gaudu +3:13

8. Aleksandr Vlasov +7:23

9. Alexey Lutsenko 8:07

10. Enric Mas +9:29

