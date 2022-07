Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 19 12:45-18:15 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is vrijdag in de achttiende etappe rond de klok van 12:45 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Verder met kwartet

Van der Hoorn, Honoré, Mohoric en Simmons zijn er toch nog niet helemaal klaar mee. Ze proberen het nu met z'n vieren. Het verschil loopt weer een klein beetje op. Van 10 seconden naar 22 tellen.

Einde vlucht

Het zit Taco van der Hoorn niet mee. De kopgroep wordt 'te sterk' geacht door het peloton en ingelopen. Daarom staan we weer op nul en liggen er weer kansen voor een ieder!

Wiggins claimt protest

Een staaltje Britse humor van Bradley Wiggins, die claimt dat het geen protestanten waren die het peloton tegenhielden, maar vrienden van de Engelsman die het 10-jarig jubileum van de Tourzege van hem wilde vieren. Je kunt moeilijk niet van Wiggins houden!

Korte neutralisatie door protest

Voor de derde keer tijdens de Tour de France is het raak. Als gevolg van een demonstratie is de koers geneutraliseerd. De kopgroep, met Van der Hoorn dus, krijgt de voorsprong van 1:20 uiteraard weer terug zodra we weer onderweg zijn. Dat is ongeveer nu. Koersen maar!

Minuut voorsprong

Het peloton heeft in de gaten dat er een aantal hardrijders is ontsnapt en besluit de kopgroep niet al te ver te laten wegrijden. Het gat schommelt zo rond de minuut.

Taco Friday!

Hij heeft zijn snelpak aan en niet voor niks... Taco van der Hoorn zit in de kopgroep! Van der Hoorn heeft Politt, Honoré, Mohoric en Simmons met zich mee. Dat is een groepje hardrijders, hoor!

Mas niet meer van start

Enric Mas gaat niet meer van start. De renner van Movistar testte positief op corona en verlaat daarom de koers. Dat is zeer spijtig, want hij stond elfde in het klassement...

Achtergrond

Met Jonas Vingegaard zeer stevig in de gele trui wordt het voor het peloton tijd om na de Alpen ook de Pyreneeën achter zich te laten en langzaam koers te zetten richting Parijs. Parijs is echter nog verder dan je denkt, met een overgangsetappe en een 40 kilometer lange tijdrit.

Er moet nog een enkel klimmetje worden bedwongen, maar eigenlijk mag je er vanuit gaan dat het vrijdag na 188,3 kilometer in Cahors sprinten is geblazen. Tenzij de wind spelbreker blijkt… en er waaiers worden getrokken. Die kans is aanwezig, maar het is ook weer geen gegeven of zekerheidje.

Jakobsen

Afwachten dus of we waaiers te zien krijgen. De kans op een massasprint lijkt een stuk groter. De sprinters komen er tot dusver bekaaid vanaf, met maximaal drie kansen en dan ronden we de laatste sprint – gewonnen door Jasper Philipsen – al naar boven af. Dit keer moet het Fabio Jakosen en Dylan Groenewegen lukken om aan te klampen.

Dan is er vervolgens in Cahors van alles mogelijk, nietwaar? Een tweede dagsucces zou voor Jakobsen de ultieme manier zijn om The Wolfpack terug te betalen. De sprinter werd met veel pijn en moeite over de Pyreneeën-cols geloodst, maar is nog altijd in koers. Wie weet! Groenewegen kwam de hoge bergen een stuk soepeler over. Wie weet heeft hij wat energie kunnen sparen voor een messcherpe sprint.

Tour de France | Fantastische beelden van Jakobsen die finisht seconden voor verstrijken tijdslimiet

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Jonas Vingegaard 71:53:34

2. Tadej Pogacar +3:26

3. Geraint Thomas +8:00

4. David Gaudu +11:05

5. Nairo Quintana +13:35

6. Louis Meijntjes +13:43

7. Aleksandr Vlasov +14:10

8. Romain Bardet +16:11

9. Alexey Lutsenko +20:09

10. Adam Yates +20:17

