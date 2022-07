Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 20 12:45-18:30

Tour de France Tour de France | Dit zijn de starttijden van de belangrijkste renners in etappe 20 EEN UUR GELEDEN

De laatste serieuze etappe deze Tour de France voert in het Franse binnenland van La Capelle-Marival naar Rocamadour. De etappe is 40 kilometer lang en wordt verreden als een individuele tijdrit. Deze 40 kilometer plus de dertien kilometer tijdrit in Kopenhagen zorgen voor behoorlijk wat tijdritkilomters deze Tour.

De eerste 32 kilometer van de tijdrit zijn behoorlijk vlak. Pas in de laatste acht kilometer duiken er heuveltjes op die voor problemen kunnen zorgen. De eerste, de Côte de Magès, is voor de tijdritspecialisten waarschijnlijk goed te verdragen. De klim is namelijk 1,6 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7%. Het laatste klimmetje naar het stadje toe is lastiger met 1,5 kilometer à 7,8%.

Onderweg zijn er drie tussenpunten waarvan de laatste op 8 kilometer van de finish ligt.

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Jonas Vingegaard 75:45:44

2. Tadej Pogacar +3:21

3. Geraint Thomas +8:00

4. David Gaudu +11:05

5. Nairo Quintana +13:35

6. Louis Meijntjes +13:43

7. Aleksandr Vlasov +14:10

8. Romain Bardet +16:11

9. Alexey Lutsenko +20:24

10. Adam Yates +20:32

