Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is zondag om 12.15 uur. Alle etappes van de Tour de France worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Martinez moet lossen

Daniel Felipe Martinez moet lossen uit de groep der favorieten. De Ineos-Grenadiers houden dus twee kopmannen over.

Jungels begint aan de slotklim

Bob Jungels begint in zijn eentje aan de slotklim. De Luxemburger heeft een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden op de groep 'Van Aert'

Col de la Croix

Simon Geschke komt als eerste boven op de Col de la Croix. Gevolgd door Bob Jungels. Het tweetal heeft een voorsprong van 40 seconden op de achtervolgende groep.

Bob Jungels verhoogt het tempo

Bob Jungels verhoogt het tempo in de kopgroep. Direct zijn er een aantal renners die de kopgroep moeten laten gaan. Wout van Aert lijkt de enige te zijn die voorlopig richting de Luxemburger kan fietsen, maar de Belg doet het niet.

Problemen voor O'Connor

Het ziet er naar uit dat Ben O'Connor uit de koers gaat stappen. Hij fietst naast zijn ploegleiderswagen. Schud zijn hoofd en laat het tempo zakken.

Bergkoning

Pierre Latour is als eerste boven op de Col de Mosses. De Fransman reageerde als eerste op Hugo Houle die versnelde maar dus de Fransman, en Simon Geschke, voor zich moest laten bovenop de tweede gecategoriseerde klim van de dag.

Kilometers tikken weg

De voorsprong van de kopgroep schommelt rond de drie minuten. UAE Team Emirates rijdt op kop van het peloton. Het zonnetje schijnt. Het is wachten tot de finale los barst.

Tussensprinten

Van Aert maakte twee kilometer voor de tussensprint de aansluiting met de kopgroep. Het was dus ook niet anders dan logisch dan dat de Belg de tussensprint wel even zou winnen. Althans, er werd niet eens gesprint.

Van Aert in de achtervolging

Misschien heeft Wout van Aert nog wat energie over. Misschien is het omdat Rigoberto Uran in de kopgroep zit. Op dit moment is er in ieder geval een tweede groep los uit het peloton met daarin dus de Belg, McNulty, Cosnefroy, Politt, Izagirre, Boasson Hagen en Latour. Deze zeven renners komen steeds dichter bij de huidige kopgroep.

Kopgroep

Er rijdt een kopgroep weg vol knappe koppen. Castroviejo, Jungels, Pinot, Uran, Barguil, Dombrowsky, Verona, Konrad, Geschke, Sanchez, Gossens, Stuyven, Niv, Houle en Bonnamour lijken zich losgeweekt te hebben uit de greep van het peloton.

Van Baarle

Dylan van Baarle is actief in het eerste uur van de koers. De Nederlander in dienst van de Ineos-Grenadiers is veelvuldig vooraan te vinden en heeft al enkele keren geprobeerd een vlucht in gang te zetten.

Vroege valpartij

Ook vandaag is het peloton niet gevrijwaard van valpartijen. Na 20 kilometer is het raak op een rotonde. Verkeersmeubilair blijft een dingetje in Zwitserland.

De vlag valt

De vlag valt en de eerste pogingen om in de ontsnapping van de dag te zitten zijn een feit. Meteen hebben Pierre Rolland en Ben O'Connor het lastig. Dit gaat een lange dag worden voor vele renners..

Profiel

Opnieuw een finish bergop in de Tour! En de aanloop liegt er niet om... wat een heerlijke etappe lijkt dit! Blijft Cort in de bolletjestrui of wordt hij eruit gereden?

Achtergrond

Magnus Cort verwacht dat zondag de laatste dag is dat hij de bolletjestrui mag dragen. Dit vertelt gelijk het verhaal van de rit die voor ons ligt: bergop, bergaf! Het peloton krijgt maar liefst vier cols voor de kiezen, waarvan twee van de eerste categorie.

Net als gisteren is sprake van een aankomst bergop, al is de laatste steile strook niet ingedeeld als officiële klim. Het komt er wel op neer dat het vandaag alle kanten op kan, maar een naam die door velen wordt genoemd als favoriet voor ritwinst is die van Lennard Kämna.

Tour de France | Wout van Aert de sterkste in sprint bergop, Pogacar pakt bonificatieseconden

Kanshebbers

De Duitser was er op La Super Planche des Belles Filles, maar werd toen in de laatste meters ingelopen. Krijgt hij zondag een herkansing? Ook Bauke Mollema hoopt na een slechte dag zaterdag op een nieuwe kans. De Nederlander kampt met keelpijn, maar testte negatief op corona.

Mathieu van der Poel toonde zaterdag tekenen van verbetering, maar de zondagrit lijkt iets te veel van het goede voor MVDP. Schrijf dan eerder maar Dylan Teuns op tussen het rijtje favorieten. Of Tim Wellens. Of Warren Barguil. Oftewel: het kan eigenlijk alle kanten op!

