Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 17 13:00-17:30

Ad

Tour de France Tour de France | “Beetje sneu” - Van Aert niet blij met actie Eekhoff bij tussensprint 14 UUR GELEDEN

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is woensdag in de zeventiende etappe rond de klok van 13:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Achtergrond

Met de Col d’Aspin, Ancizan, Louron-Azet en de Peyragudes wordt woensdag in de Tour een heerlijk viergangenmenu geserveerd. Wie smaakt dit het best: Pogacar of Vingegaard? Het zou mooi zijn als er nog een echte strijd om het geel losbarst, als Pogacar een aanval weet te plaatsen en Vingegaard plus Jumbo-Visma tot een antwoord worden gedwongen.

Vingegaard en Jumbo-Visma hebben opnieuw een numeriek voordeel, want Marc Soler kwam buiten de tijd binnen. Eigenlijk was Soler veel te ziek om door te rijden en ver buiten de tijdlimiet te finishen, maar Team UAE Emirates liet hem op de fiets zitten tot het bittere eind. Logischerwijs was Soler vervolgens wel de derde ploeggenoot van Pogacar die moest afhaken.

Van Aert

Jumbo heeft niet alleen een numeriek overwicht, het beschikt ook nog eens over Wout van Aert. De man in de groene trui lijkt wel voor twee of zelfs drie renners te tellen tijdens de Tour de France 2022. Er gaat geen dag voorbij zonder aanval of heldenrol voor Van Aert, die altijd ten strijde trekt en op wie Jumbo constant kan terugvallen.

Het wordt ook interessant om de strijd om de laatste podiumplek in de gaten te houden. Romain Bardet kende een slechte kennismaking met de Pyreneeën en moest meermaals lossen, Geraint Thomas kon ook lang niet altijd mee, maar de herboren Nairo Quintana (32) rukte op naar de vierde positie met uitzicht op meer.

Tour de France - Van Aert niet blij, Eekhoff pakt punten weg bij tussensprint

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Jonas Vingegaard 64:28:09|

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:43

4. Nairo Quintana +4:15

5. David Gaudu +4:24

6. Adam Yates +5:28

7. Louis Meintjes +5:46

8. Alexander Vlasov +6:18

9. Romain Bardet +6:37

10. Tom Pidcock +10:11

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Vingegaard behoudt voorsprong, Bardet maakt vrije val - Check de klassementen 17 UUR GELEDEN