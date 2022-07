Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 18 13:14-18:29 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is donderdag in de achttiende etappe rond de klok van 13:15 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Laatste cols voor Jakobsen

Als iemand uitkijkt naar het verlaten van de bergen, dan is het wel Fabio Jakobsen. De sprinter kwam op de Peyragudes maar net op tijd binnen, aangemoedigd door zijn ploeggenoten. Vandaag is een nieuwe dag, met weer nieuwe uitdagingen. Jakobsen is van plan zichzelf nog een keer over de steile cols te wurmen.

Froome test positief op covid

Helaas voor Chris Froome heeft hij kort voor de start van de achttiende etappe de Tour de France moeten verlaten. De Brit testte als zoveelste positief op covid-19 en gaat niet meer van start.

Achtergrond

Net als woensdag kiest de Tour-organisatie voor het uitstippelen van een korte bergetappe (143,2 kilometer), maar de Pyreneeën-cols die worden aangedaan, zijn er bepaald niet minder om. Wat te denken van het drieluik Aubisque, Spandelles, Hautacam? Op deze cols moet Vingegaard de overwinning veiligstellen. Of Pogacar zijn laatste kans grijpen. Het is maar net hoe je het bekijkt.

De voorsprong van Vingegaard slonk vier seconden, maar blijft met 2:18 minuten vrij ruim. Vooraf teken je voor zo’n marge bij de laatste bergetappe. Pogacar moet dus echt een truc uit zijn mouw schudden. En dat met een uitgedunde UAE-ploeg, terwijl Wout van Aert bij Jumbo-Visma nog altijd voor twee telt.

Jakobsen

Grote kans dat ook de strijd om de bolletjestrui wordt beslist. Blijft het rood-wit om de schouders van Simon Geschke of verandert het tricot nog van eigenaar? En wie pakt de dagprijs? Genoeg vragen waar nog een antwoord op moet komen en dat maakt de Tour de France donderdag weer bijzonder boeiend.

De blik moet tenslotte ook nog één keer gericht op het achterveld. De beelden van Fabio Jakobsen strijdend tegen de tijdslimiet, aangemoedigd door zijn teamgenoten, worstelend op de laatste steile strook van de Peyragudes, zijn om van te smullen. Maar vandaag wacht de sprinter van Quick-Step een nieuw uitdaging om bijtijds boven te komen. Lukt het hem opnieuw?

Algemeen klassement

1. Jonas Vingegaard 67:53:54

2. Tadej Pogacar +2:18

3. Geraint Thomas +4:56

4. Nairo Quintana +7:53

5. David Gaudu +7:57

6. Romain Bardet +9:21

7. Louis Meintjes +9:24

8. Alexander Vlasov +9:56

9. Simon Yates +14:33

10. Enric Mas +16:35

