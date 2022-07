Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 10 13:15-17:45

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Tijdens de tiende etappe is dat rond de klok van 13:15 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Achtergrond

De vraag bij het ingaan van week twee is duidelijk: lukt het om Tadej Pogacar te isoleren, lukt het om Pogacar aan te vallen, lukt het zelfs om Pogacar uit de gele trui te rijden? Jumbo-Visma heeft nog altijd goede hoop, al moet het waarschijnlijk komen van Jonas Vingegaard en niet de gekwetste Primoz Roglic.

Aan de andere kant… Pogacar heeft een voorsprong van 39 seconden en het is Vingegaard nog niet echt gelukt om in te lopen. Waarom lukt dat in de tweede week wel? Wie weet zijn er snode plannen gesmeed door Jumbo, al dan niet in samenspraak met Ineos. Want dat er samengewerkt moet worden om Pogacar te verslaan, lijkt haast wel een zekerheidje. Of het ook zo ver komt…?

Kan Pogacar tegen de hitte?

Het is ook maar de vraag of Pogacar het dinsdag, na een dagje vrijaf, gelijk lastig krijgt. Onderweg naar de Alpen staat een heuvelrit op het programma, weliswaar met finish bergop, maar zeker niet de grootste uitdaging van deze week. Die grootste uitdagingen worden bewaard voor woensdag (Col du Granon) en donderdag (Alpe d’Huez), maar wellicht vormt de hitte nog een factor van betekenis.

De favorieten voor de etappe van dinsdag – over 148 kilometer van Morzine naar Megève – komen dan ook het bekende rijtje met aanvallers die de Tour tot dusver kleur gaven. Wat te denken van Lennard Kämna, Bob Jungels, Simon Clarke en Dylan Teuns? En kan Bauke Mollema het ook op 98 procent?

Tour de France | Thibaut Pinot krijgt vol musette van Trek-Segafredo in zijn gezicht

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Tadej Pogacar 33:43:44

2. Jonas Vingegaard +0:39

3. Geraint Thomas +1:17

4. Adam Yates +1:25

5. David Gaudu +1:38

6. Romain Bardet +1:39

7. Thomas Pidcock +1:46

8. Enric Mas +1:50

9. Neilson Powless +1:55

10. Nairo Quintana +2:13

