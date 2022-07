Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 16 12:15-17:45 Live

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is dinsdag rond de klok van 12:15 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour via discovery+!

Tour de France Kijk live naar zestiende etappe Tour de France met strijd om geel tussen Vingegaard en Pogacar EEN UUR GELEDEN

Kopgroep

Een grote kopgroep rijdt voor het peloton. 28 mannen met slechts een Nedelander: Nils Eekhoff. Belangrijkste mannen: Wout van Aert, Brandon McNulty, Dani Martinez, Aleksandr Vlasov, Simon Geschke, Damiano Caruso en Dylan Teuns.

Gestart

De renners zijn vertrokken uit Carcassonne. De laatste etappe die in Carcassonne van start ging werd gewonnen door Bauke Mollema. Zien we hem vandaag ook weer voorin?

Achtergrond

De laatste Tour-week biedt voor ieder wat wils, maar natuurlijk zijn de meeste ogen gericht op de strijd om de gele trui. Het voelt spannender dan de feiten ons misschien wel vertellen. Een marge van 2:22 minuten is niet niks, maar Pogacar is er nog niet klaar mee. De Sloveen heeft een derde eindzege op rij nog niet uit zijn hoofd gezet.

Pogacar was al twee manschappen kwijt, Vingegaard moest zondag afscheid nemen van zowel Primoz Roglic als Steven Kruijswijk. Hoe mooi zou het zijn als wielerliefhebbers in de slotweek op een puur man-tegen-man gevecht worden getrakteerd?

Geitenpad

Die mogelijkheid is aanwezig, ook dinsdag al in de rit tussen Carcassonne en Foix. Als je naar het profiel kijkt, sla je wellicht niet direct steil achterover, maar zoom gerust eens in. En dan met name op de karakteristieken van de Mûr de Péguère. De eerste zes kilometer valt nog mee, maar de laatste drie kilometer voert de renners over een geitenpad met uitschieters tot 18 procent stijgingspercentage.

Vanuit het verleden is bekend dat er op de Mûr de Péguère verschillen kunnen worden gemaakt. En anders is er altijd nog de afdaling om iets te ondernemen. Hoe ziet het klassement eruit aan de finish in Foix?

Tour de France | Horrordag voor Jumbo-Visma - Bekijk hier de valpartij van Vingegaard

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Jonas Vingegaard 59:58:22

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:43

4. Romain Bardet +3:01

5. Adam Yates +4:06

6. Nairo Quintana +4:15

7. Louis Meintjes +4:24

8. David Gaudu +4:24

9. Tom Pidcock +8:49

10. Enric Mas +9:58

WAAR KIJK JE?

