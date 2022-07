Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 3 12:45-18:15 Live

Tour de France Kijk live naar de derde etappe van de Tour de France met Jakobsen en Groenewegen! 2 UUR GELEDEN

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is zondag om 14:15 uur. Alle etappes van de Tour de France 2022 worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Etappe 3 is gestart

Etappe 3 is officieel gestart! En Magnus Cort Nielsen is gelijk officieel gereageerd. Hij rijdt een half minuutje voor het peloton uit. De drager van de bolletjestrui kijk eens achterom. Komt er iemand mee? Nee, voorlopig niet.

Achtergrond

Het verhaal is eigenlijk hetzelfde als zaterdag: een blik op het profiel van de etappe doet vermoeden dat het woord in Sønderborg opnieuw aan de sprinter is. Maar… wat als het waait, wat als er vandaag wel waaiers worden gevormd? De Grote Belt-brug bleek zaterdag geen scherprechter, maar wie weet doen zich zondag wel verrassingen voor.

Zo niet, dan is het woord opnieuw aan de sprinters… en Jakobsen is nu eenmaal de snelste van het stel. Dat bewees hij zaterdag in Nyborg door af te rekenen met de andere rappe mannen en een prachtige overwinning te boeken. Met ritwinst in de Tour is het verhaal-Jakobsen compleet. Het verhaal dat bekend mag zijn.

Tour de France | Kijk hoe het bijna misgaat met Jakobsen voordat hij naar de overwinning sprint

Jakobsen

Vanaf nu is Jakobsen gewoon een topsprinter. Desondanks zullen de andere favorieten – denk aan mannen als Van Aert, Pedersen, Philipsen en Groenewegen erop gebrand zijn om de Nederlander te verslaan. Maar bedenk ook: de lead-out van Jakobsen was zaterdag nog niet eens optimaal. En zo veel sprintkansen zijn er deze Tour ook weer niet. Reken dus niet op cadeaus!

Wout van Aert start zondag in de gele trui. Een tweede plek was voldoende om Lampaert op basis van bonificatie uit de leiderstrui te fietsen.

Algemeen klassement

1. Wout van Aert 4:09:50

2. Yves Lampaert+0:01

3. Tadej Pogacar +0:08

4. Filippo Ganna +0:11

5. Mads Pedersen +0:12

6. Mathieu van der Poel +0:14

