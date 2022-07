Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 15 05:38:44 Herhaling

Tour de France Tour de France | “Ik weet wat het is om te verliezen in de Tour" - Philipsen emotioneel na zege EEN UUR GELEDEN

Dit liveblog begint zodra de renners zijn opgestapt en het peloton in beweging komt. Dat is zondag rond de klok van 12:45 uur.

Philipsen wint eindelijk etappe

Jasper Philipsen heeft zijn eerste Tourzege te pakken. De sprinter van Alpecin-Deceuninck werd al vier keer tweede in een Touretappe. Vandaag pakte hij revanche.

Thomas seconden voor peloton

Met nog twee kilometer te gaan heeft Thomas een voorsprong van slechts vijf seconden. Kan hij voor het jagende peloton blijven?

Thomas en Gougeard lopen uit

Gaan we voor het eerst een Franse overwinning krijgen deze Tour. Het peloton lijkt even de voet van het pedaal te halen waardoor de twee Franse vluchters uitlopen naar bijna dertig seconden.

Groep Groenewegen sluit aan

Dylan Groenewegen is weer terug in het peloton. Zal hij na het zware stuk snel genoeg kunnen herstellen voor de massasprint?

BikeExchange sleept voor Groenewegen

Team BikeExchange neemt een halve minuut achter het peloton de groep met onder meer Dylan Groenewegen op sleeptouw. Op kop van het peloton is het nog steeds Trek die het tempo aanvoert. Vooraan rijden Benjamin Thomas en Alexis Gougeard die weer een halve minuut voor het peloton rijden.

Sprinters gelost

Pure sprinters als Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen zijn uit het peloton gelost. Trek-Segafredo houdt het tempo hoog voor Mads Pedersen.

Wet van Murphy

Wat een vreselijke dag voor Jumbo-Visma. Roglic moest opgeven, Kruijswijk moest opgeven en nu ligt ook Vingegaard op de grond.

Abandon Kruijswijk

Steven Kruijswijk komt naar ten val. Hij wordt afgevoerd in de ambulance en moet opgeven. Zijn Tour zit er na twee weken op. Een aderlating voor Jumbo-Visma.

Opletten!

Met al die bidons in de bloedhitte belandt er ook weleens eentje op de weg. Owain Doull rijdt over een verdwaalde bidon en maakt een pijnlijke val.

Eind goed al goed

Ou-Nederlands kampioen Leon van Bon raakte zijn telefoon kwijt. Op een bijzonder manier kreeg hij zijn telefoon weer terug.

Voorsprong wordt kleiner

De voorsprong van Nils Politt en Mikael Honore wordt steeds kleiner. Het peloton met sprintersploegen als Alpecin-Deceuninck, voor Jasper Philispen, en Trek-Segafredo, voor Jasper Stuyven, zit op dit moment slechts een minuutje achter de kopgroep.

Blijven drinken

Met deze temperaturen is het belangrijk dat je blijft drinken. Toms Skujins bewijst zijn ploeg een dienst door zijn shirt tot de nok toe te vullen met bidons voor zijn ploeggenoten.

Van Aert laat zich terugzakken

Wout van Aert of in ieder geval zijn ploeg ziet geen heil in de aanval. De groene trui laat zich na veertig kilometer in de aanval terugzakken in het peloton. We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een vreemde actie was van Van Aert. Politt en Honore moeten nu met een man minder voor het peloton zien te blijven.

The Predictor

Dit verwachten de Eurosport-experts van vandaag

2 minuten

Het peloton geeft Van Aert en consorten de ruimte. De drie mannen hebben een voorsprong van twee minuten op het peloton.

Van Aert

Een vreemde actie van Jumbo-Visma. Wout van Aert springt mee met de kopgroep in een etappe die normaal gesproken eindigt in een massasprint. Gaat deze gekke aanvalspoging wel goed aflopen. Of eindigt het net als in de zesde etappe in een sof. Naast Van Aert zijn ook Mikkel Honore en Nils Politt mee.

Warmte

Het is erg warm in het zuiden van Frankrijk. Het kwik stijgt vandaag richting de veertig graden langs het parcours. Om rijders de kans te geven genoeg te drinken, mogen renners op meer plekken bidons aannemen. Ook flesjes water die door het publiek worden aangeboden, mogen worden aangepakt.

Uitvallers

Het peloton start binnenkort met drie renners minder. Primoz Roglic geeft op om te herstellen van zijn blessures die hij eerder deze Tour opliep. Simon Clarke en Magnus Cort hebben corona en kunnen daardoor niet verder rijden.

Opvallende keuze

Het is opvallend dat de organisatie van de Tour de France in een weekend de sprinters weer eens kans geeft om te winnen. Dit zijn toch de momenten waarop de meeste mensen tijd hebben om te kijken en dan verwacht je een grotere kans op spektakel. Of op z’n minst heuveltjes, zoals zaterdag, met Michael Matthews als winnaar.

Het ging op en af, met als slotstuk een prachtige finale. Die finale kan voor de oranje sprinters zondag ook prachtig worden, maar dan dienen Groenewegen en Jakobsen wel 202,5 kilometer lang attent te blijven. En de benen los te schudden op de twee colletjes die worden uitgeserveerd.

Groenewegen

Als dat lukt, krijgen de oranje sprinters de kans om in Carcassonne voor nieuw dagsucces te gaan. De feestjes op Deense bodem voelen ook alweer als een tijdje terug… Zowel Groenwegen als Jakobsen heeft namelijk al gewonnen, dat scheelt, en wie weet lukt het een tweede keer op de iets oplopende finishstrook.

Dit gegeven zorgt ervoor dat ook Wout van Aert en Jasper Philipsen genoemd moeten worden als kanshebber. Laten we tenslotte ook Caleb Ewan niet vergeten. Als hij tenminste nog fit is en lekker op de fiets zit, want alsof de Tour voor Lotto-Soudal nog niet genoeg tegenslag kent, ging vrijdag een groot deel van de ploeg onderuit. Met Ewan als voornaamste slachtoffer…

Algemeen klassement

1. Jonas Vingegaard 50:47:34

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:26

4. Romain Bardet +2:35

5. Adam Yates +3:44

6. Nairo Quintana +3:58

7. David Gaudu +4:07

8. Tom Pidcock +7:39

9. Enric Mas + 9:32

10. Aleksandr Vlasov +10:06

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers.

Tour de France Tour de France | “Dit was niet onze beste dag” - Maassen na uitvallen Roglic en Kruijswijk EEN UUR GELEDEN