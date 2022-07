Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 2 11:59-17:44 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is vrijdag om 15:30 uur, nog voordat de eerste renner van start gaat. Alle etappes van de Tour de France worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+

Peloton gestart

De rijders zijn onderweg. De rijders zijn geneutraliseerd vetrokken uit het stadscentrum van Roskilde. Na wat plichtplegingen zal het peloton verder trekken buiten de stad om daar de etappe echt te laten beginnen.

Achtergrond

Een blik op het etappeprofiel doet vermoeden dat de tweede Tour-rit een typische sprinterskans is, maar vergis je niet in de 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg. Het was namelijk een speciale eis van Tour-directeur Christian Prudhomme om de Grote Belt-brug in het parcours op te nemen.

Volgens Eurosport-expert Jens Voigt wordt het een groot spektakel. De Duitser verwacht dat diverse ploegen en kanshebbers de impact van de 18 kilometer lange brug nogal onderschatten. Het kan er waaien, het kan er spoken en in de eerste dagen van het peloton is het peloton toch al onrustig.

Tour de France | Het profiel van etappe 2

Prudhomme

Om het helemaal compleet te maken, vormt de brug een groot onderdeel van de finale van etappe twee. “Het wordt stressvol, gevaarlijk en spectaculair”, aldus Voigt. Valpartijen en dromen voor het klassement die in rook opgaan sluit Voigt niet uit.

Om het helemaal compleet te maken: het allerlaatste stukje gaat bergaf. En amper twee kilometer na de brug ligt de finishlijn. Wordt het een sprint? Jakobsen en Groenewegen hopen het van harte. Maar vlak een eenzaam strijdende vluchter niet uit. De finale herbergt ook nog een bocht van 90 graden. Het kan dus werkelijk alle kanten op!

Dat de finish vlak na de brug ligt, is geen toeval. Dit was namelijk de speciale eis van Prudhomme

Tour de France | Yves Lampaert verrast en rijdt Wout van Aert uit de hot seat

Algemeen klassement

1. Yves Lampaert 15:17

2. Wout van Aert +0:05

3. Tadej Pogacar +0:07

4. Filippo Ganna +0:10

5. Mathieu van der Poel +0:13

