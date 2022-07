equinoxe://vodgroup/614890

Tour de France | Etappe 7

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is vrijdag om 12.45 uur. Alle etappes van de Tour de France worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Kopgroep

De kopgroep lijkt een feit. Vegard Stake Laengen, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Kasper Asgreen, Imanol Erviti, Simon Geschke, Dylan Teuns, Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Luke Durbridge en Cyril Barthe maken het elftal compleet. Krijgen we een herhaling van de etappe in 2019 waar Dylan Teuns de etappe won vlak voor Giulio Ciccone.

Etappe 7

Etappe zeven is onderweg! De eerste meters van de 172 kilometer lange etappe richting La Planche des Belles Filles zijn achter de rug. Met drie gecategoriseerde beklimmingen onderweg en de finish op het eind van een gravelstrook met steile stukken van 24 procent beloofd het een waar spektakel te worden.

Profiel

De eerste echte bergrit van deze Ronde van Frankrijk. Met 176,3 kilometer is de rit relatief kort, maar met drie gecategoriseerde beklimmingen en de finish bovenop de Super Plance des Belles Filles is het er een die angst inboezemt bij de niet-klimmers en waarschijnlijk ook sommige klassementsmannen.

Achtergrond

La Planche des Belles Filles. De beklimming waar dromen op uitkomen of nachtmerries werkelijkheid worden. Twee jaar geleden was La Planche des Belles Filles de beklimming waarop Primoz Roglic de Ronde van Frankrijk verloor en Tadej Pogacar zich kroonde tot winnaar van de Tour de France in de afsluitende tijdrit. Vandaag vormt deze beklimming weer het strijdtoneel in de eerste echte bergop aankomst van deze Tour de France. Wel is het de 'Super' editie van de Plance des Belles Filles. De klim eindigt nu na een korte gravelstrook met een stijgingspercentage van 24 procent.

In 2019 was het Dylan Teuns die als eerste boven wist te komen op deze Super Planche. De vraag is of het een strijd gaat zijn tussen de vluchters van de dag of dat een van de klassementsmannen zijn ogen heeft gericht op tijdswinst. Dit is namelijk een klim waar er bij enig moment van zwakte direct grote tijdsverschillen kunnen ontstaan.

Algemeen Klassement

1. Tadej Pogacar 20:44:44

2. Neilson Powless +0:04

3. Jonas Vingegaard +0:31

4. Adam Yates +0:39

5. Tom Pidcock +0:40

6. Geraint Thomas +0:46

7. Aleksandr Vlasov +0:52

8. Daniel Martinez +1:00

9. Romain Bardet +1:01

10. David Gaudu +1:02

Waar kijk je?

