Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is vrijdag om 15:30 uur, nog voordat de eerste renner van start gaat. Alle etappes van de Tour de France worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

176 renners beginnen in Kopenhagen aan de 109e editie van de Tour de France. Voor de verandering is eens geen sprake van een proloog, maar van een serieuze tijdrit. Het technische parcours in de Deense hoofdstad kent namelijk een lengte van 13,2 kilometer.

Het eerste gedeelte is op het lijf geschreven van de wattage-monsters van het peloton, maar het tweede gedeelte vereist meer technische vaardigheid en dus is zeker niet op voorhand gezegd dat een pure tijdritspecialist de overwinning pakt.

En dan gaat het wellicht nog regenen ook… Vandaar dat een aantal favorieten ervoor heeft gekozen om al vroeg van start te gaan, in de hoop de nattigheid te ontlopen. Regen kan op twee manieren voor hinder zorgen: mogelijk tijdverlies en een vergroot gevaar op valpartijen.

Tour de France | Het profiel van etappe 1

Ganna vs Van Aert vs Van der Poel

Als Filippo Ganna aan de start verschijnt van een tijdrit is hij automatisch favoriet. Hij weet vanuit de Giro, 2020 en 2021, wat het is om de leiderstrui te grijpen, maar een uitgemaakte zaak het nog niet. Verre van. Tijdrijders met bovengemiddelde stuurmanskunsten behoren tot de uitdagers van Ganna, vanwege dus dat tweede, technische gedeelte.

Daarom behoren Wout van Aert en Stefan Bissegger net zo goed tot de favorieten . Stefan Küng behoort tot de outsiders en natuurlijk kunnen we niet om Tadej Pogacar en Primoz Roglic heen. Mathieu van der Poel kan ook een goede tijdrit rijden, maar denkt dat de gele trui in Denemarken buiten zijn bereik blijft.

Hoe groter de impact van het bochtige deel, des te groter ook de kansen voor MVDP. Maar laten we na de prachtige Giro d’Italia niet direct te hard van stapel lopen. Vroeg of laat komen er kansen voor Van der Poel, het hoeft dit keer niet direct in de eerste kilometers.

Starttijden

Bauke Mollema gaat om 16:04 uur als eerste Nederlander van start, Mathieu van der Poel verschijnt om 16:11 uur op het podium en de kannonnen Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar rollen vanaf 17:00 uur achter elkaar naar voren. Zorg ervoor dat je dan zeker klaar zit!

Waar kijk je?

