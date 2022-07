Tour de France | Maassen over boete Van Aert - "Jury waarschuwde mij voor een nieuwe boete"

Waar van tevoren de hoop van Jumbo-Visma vooral gevestigd was op tijdswinst in de eerste week is het tegenovergestelde de waarheid. Pogacar rijdt in het geel en staat 31 seconden voor op Jonas Vingegaard. Daarnaast is Roglic wederom zwaar gevallen en moest hij zelfs zijn eigen schouder weer terug in de kom duwen. Verre van ideaal dus voor Jumbo-Visma.

Maassen reageerde wat terughoudend op de kansen van Vingegaard op La Planche des Belles Filles. "Ik hoop dat hij (Vingegaard) iets kan proberen, maar ik denk dat het hele peloton vrij vermoeid is na de etappe van gisteren."

Samenwerking

Op de vraag of Maassen al rekening houdt met een eventueel samenwerkingsverband met een andere ploeg om Pogacar aan te vallen was hij duidelijk. "Het is nog te vroeg om daar over na te denken. We staan op dit moment nog niet ver achter Pogacar. Misschien kan het later in de Tour wel helpen om samen te werken met bijvoorbeeld een Ineos. We gaan het zien"

Ook was er nog een discussie met de jury en Frans Maassen. Wout van Aert had eerder deze week namelijk al een boete gekregen. Bij een tweede boete zou dat een tijdstraf betekenen en dit zou zorgen voor veel problemen in het klassement.



