Veel kansen zijn er niet voor de sprinters tijdens deze Tour de France. De etappe naar Saint-Etienne over ruim 192 kilometer leek op papier net te zwaar voor de rappe mannen, zeker met de zware bergetappes van de afgelopen dagen nog in de benen. Toch wilde een aantal sprintersploegen een poging wagen.

Dat een sterke groep weg wist te komen, hielp hen echter niet. Pedersen, Filippo Ganna, Stefan Küng, Fred Wright, Matteo Jorgenson, Hugo Houle en Quinn Simmons fietsten een voorsprong bij elkaar die steeds schommelde rond de twee minuten.

Ewan valt

Toen Caleb Ewan vervelend onderuit ging en op achterstand raakte, verloor het peloton met Lotto Soudal ook nog eens zijn belangrijkste tempomakers. Nadat Fabio Jakobsen moest lossen, haakte ook Quick-Step Alpha Vinyl af in de achtervolging.

Het gat liep daarmee op naar ruim drie minuten, wat het sein was voor BikeExchange - Jayco om het peloton aan te voeren in dienst van Michael Matthews en Dylan Groenewegen. De actie van de Australiërs kwam te laat. Dit kwam ook door het straffe werk van de hardrijders in de kopgroep, waaruit Simmons (hard gewerkt voor ploeggenoot Pedersen) inmiddels was gelost.

Spel op de wagen

Op twaalf kilometer voor de meet staakte BikeExchange - Jayco de achtervolging. Dit nieuws kwam ook door bij de kopgroep. Hier ging direct het spel op de wagen.

Het was opvallend dat juist de snelste man, Pedersen, als eerste de aanval opende. De Deen kreeg Wright en Houle met zich mee. Hiermee werd het drie tegen drie, waarbij de voorste groep het snelste bleek te zijn.

Pedersen wint de sprint

In Saint-Etienne konden de drie vooraan sprinten om de winst. Pedersen was logischerwijs de rapste. De Deen ging uit de rug van Houle als eerste aan, pakte direct een grote voorsprong en maakte het eenvoudig af. Wright moest genoegen nemen met de tweede plaats, voor Houle.

Een halve minuut later kwamen de achtervolgers binnen. Jorgenson won de sprint van Küng en de teleurgestelde Ganna. Het peloton volgde op bijna zes minuten. Wout van Aert sprintte naar plek zeven en pakte hiermee nog wat punten voor het groen.

