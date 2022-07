De heuvelachtige etappe van Morzine naar Megève was bij uitstek geschikt voor de vluchters. Hierdoor ontstond vanaf de eerste kilometers een pittige strijd om een plekje in de kopgroep waardoor het voortdurend onrustig was in de koers.

Pas na 60 kilometer kwam een groep van 25 renners los, die een vrijgeleide kreeg van het peloton. Kämna was op 8:43 de best geklasseerde renner in het algemeen klassement. Omdat UAE Emirates hem niet als bedreiging zag, gaven ze ook hem de ruimte. Het leverde hem door de steeds verder oplopende voorsprong virtueel het geel op.

Ad

Tour de France Tour de France | "Plotseling was de groep weer samen" - Magnus Cort over zijn winst EEN UUR GELEDEN

Blokkade

Nadat Pierre Rolland de puntjes voor het bergklassement steeds mocht oprapen, ging Alberto Bettiol op ruim 40 kilometer voor de finish alleen op avontuur. De Italiaan was de eerste die een blokkade van klimaatactivisten op de weg tegenkwam.

De renner van EF Education-EasyPost kon de stakers nog passeren, maar dat lukte de rest van de aanvallers niet. De koers werd hierdoor geneutraliseerd en pas weer hervat toen de activisten van de weg waren gehaald. De koplopers kregen hierbij hun eerder verdiende voorsprong weer terug.

Tour de France | Koers stilgelegd door activisten die weg versperren met klimaatactie

Slotklim

Op de lange, maar niet steile klim naar Pas de Morgins werd het kaf van de koren gescheiden bij de aanvallers. Fred Wright en Georg Zimmermann gingen als eerste op jacht naar de koploper en kregen later gezelschap van Benjamin Thomas. Hun poging slaagde op tien kilometer van de meet. Even later sloten ook Van Baarle, Matteo Jorgenson, Simone Velasco, Luis Leon Sanchez, Quinn Simmons, Cort, Schultz en Kämna aan.

Van een goede samenwerking was echter geen sprake, waardoor de aanvallen elkaar rap opvolgden. Sanchez plaatste ogenschijnlijk de beslissende demarrage. De Spanjaard kwam alleen aan op de top, maar even later sloten Schultz, Jorgenson en Van Baarle bij hem aan.

Verrassende finale

Het kwartet leek te kunnen sprinten om de winst op de oplopende laatste strook, maar nam te veel de tijd. Hierdoor kon de achtervolgende groep alsnog aansluiten. Sanchez zette als eerste aan, waarna Schultz en Cort eroverheen kwamen. Het was uiteindelijk de Deen die als zijn wiel net iets eerder over de streep drukte.

Sanchez moest genoegen nemen met de derde plaats voor Jorgenson en Van Baarle. Kämna werd tiende op 22 seconden.

Pogacar won een kleine negen minuten later de sprint van het uitgedunde peloton. Hierdoor behield hij nipt de leiderstrui. De Duitse renner van BORA - Hansgrohe volgt op elf seconden van de Sloveen in het algemeen klassement.

Elfde etappe

Woensdag wordt het klassement waarschijnlijk pas echt op zijn kop gezet. Dan staat de elfde etappe over de Telegraphe en Galibier op het programma. De finish ligt bovenop de zware Col du Granon.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Samenvatting van etappe tien met neutralisatie door protest en winst Cort EEN UUR GELEDEN