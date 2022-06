Tour de France

Naast de gele, groene, bolletjes en witte trui is er in totaal 2.820.000 euro te verdienen. De winnaar gaat naar huis met 500.000 euro. Op de wielerkalender is de Tour het absolute hoogtepunt qua prijzengeld.

Bij de Giro was bijvoorbeeld anderhalf miljoen euro te verdelen en ging de winnaar met 150.000 euro naar huis. De overwinning van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen leverde hem slechts 20.000 euro op. De gemiddelde proftennisser komt voor dit bedrag haast zijn bed niet uit. Op bijvoorbeeld Wimbledon in dit jaar meer dan 40 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen. De winnaar gaat daar naar huis met 2.32 miljoen euro. Bijna net zoveel als de volledige prijzenpot van de Tour.

Hoeveel wint de winnaar van algemeen klassement?

Het gros van het prijzengeld wordt op de laatste dag in Parijs verdeeld bij het opmaken van het algemeen klassement. Renners die vooral van plan zijn veel geld te verdienen zouden zich moeten richten op de gele trui.

Het grote geld is vooral weggelegd voor de absolute wereldtoppers. Alleen de beste zeven renners ontvangen meer dan 10.000 euro vanwege hun goede klassement. Ook nog leuk om te weten: elke gefinishte renner in Parijs mag 1000 euro op zijn rekening bijschrijven voor de moeite.

1. 500.000 euro

2. 200.000 euro

3. 100.000 euro

4. 70.000 euro

5. 50.000 euro

6. 23.000 euro

7. 11.500 euro

8. 7600 euro

9. 4500 euro

10. 3800 euro

11. 3000 euro

12. 2700 euro

13. 2500 euro

14. 2100 euro

15. 2000 euro

16. 1500 euro

17. 1300 euro

18. 1200 euro

19. 1100 euro

20- 1000 euro

Prijzengeld sprintklassement en bergklassement

In het sprintklassement is veel minder geld te verdienen. Slecht nieuws voor sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Al kunnen zij weer veel geld verdienen door etappeoverwinningen te pakken.

Het bergklassement, de strijd om de trui met de bolletjes, is qua prijzengeld gelijk aan het sprintklassment.

1. 25.000 euro

2. 15.000 euro

3. 10.000 euro

4. 4000 euro

5. 3500 euro

6. 3000 euro

7. 2500 euro

8. 2000 euro

Hoeveel wint de winnaar van de witte trui in de Tour de France?

In het jongerenklassement is het minste geld van alle klassementen te verdienen. Er doen dan ook de minste rijders aan mee. Alleen rijders die jonger zijn dan 25 jaar dingen mee om deze witte trui.

1. 20.000 euro

2. 15.000 euro

3. 10.000 euro

4. 5000 euro

Wat wint het beste team?

Ook voor het beste team is er een bedrag beschikbaar gesteld. Het beste team ontvangt 50.000 euro. De nummer twee en drie ontvangen respectievelijk 30.000 en 20.000 euro. Ook de vierde en vijfde ploeg krijgen nog geld. Zij verdienen 12.000 en 8000 euro.

Hoeveel prijzengeld krijgt de winnaar van een etappe in de Tour de France?

De winnaar van een etappe in de Tour mag een mooi bedrag van meer dan tienduizend euro op zijn rekening bijschrijven. Dit bedrag wordt snel minder naarmate je slechter finisht

1.11.000 euro

2.5500 euro

3.2800 euro

4.1500 euro

5. 830 euro

6. 780 euro

7. 730 euro

8. 670 euro

9. 650 euro

10. 600 euro

11. 540 euro

12. 470 euro

13. 440 euro

14. 340 euro

15. 300 euro

16-20. 300 euro

Tussensprints en bergsprints

Op de tussensprints en bergsprints zijn niet alleen punten voor het berg- en sprintklassement, maar ook een klein geldbedrag te verdienen. Degene die als eerste over de streep komt bij een tussensprint verdient 1500 euro. De nummer twee en drie krijgen 1000 en 500 euro.

In de bergen hangt het geldbedrag af van de categorie van de klim. Op een klim van hors catégorie, de hoogste klasse, ligt 800 euro klaar. Op een klim van de vierde categorie slechts een bedrag van 200 euro.

Meest aanvallende renner

De meest aanvallende rijder van de dag rijdt de volgende dag met een rood rugnummer rond. Daarnaast ontvangt hij ook 2000 euro. De meest aanvallende renner over de gehele Tour krijgt 20.000 euro.

Verdelen de renners het geld met hun ploeggenoten?

Het is gebruikelijk dat het verdiende prijzengeld van alle renners van de ploeg wordt verdeeld onder de ploeggenoten. Zo krijgen ook de knechten van de kopman een leuk extraatje.

De genoemde bedragen zijn overigens bruto bedragen. Ook de fiscus ontvangt nog een gedeelte van het prijzengeld. Al zou het weleens kunnen helpen dat veel renners wonen in belastingparadijzen als Andorra en Monaco.

