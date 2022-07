Tour de France

"Wij zijn hier met de ploeg om etappes te winnen. Het is geweldig dat het nu is gelukt. Ik miste de kansen in de eerste week om te winnen en in het restant van de Tour zouden er weinig andere mogelijkheden zijn. Ik ben daarom heel blij dat het is gelukt", sprak Pedersen na afloop.

De Deen was het speerpunt van Trek-Segafredo tijdens de dertiende etappe. "Het was de bedoeling dat ik in de kopgroep zou komen. Even dacht ik dat het een foute keuze was, omdat we niet meer dan twee minuten voorsprong kregen, maar het harde werken betaalde zich uiteindelijk toch uit."



Het was opvallend dat Pedersen, op papier de snelste man, als eerste de aanval koos in de finale. "Met zes man was het moeilijk om de koers te controleren. Door mijn aanval splitste ik de groep in tweeën en konden we vooruit blijven. Uiteindelijk hadden we zelfs voldoende voorsprong om het tactisch te spelen."

