De Tour de France begint dit jaar met een tijdrit in Kopenhagen. Daarna staan in het Noord-Europese land twee etappes voor de sprinters op het programma, maar deze kunnen verstoord worden door de Deense wind. Zodra de renners de oversteek maken naar Frankrijk is het nog altijd niet gedaan met de potentieel gevaarlijke etappes. De vijfde rit heeft een aantal zeer lastige kasseien-stroken voor de renners in petto.

Deceptie van de Giro

Romain Bardet verwacht dus oorlog de eerste week, maar zegt zich daar zelf niet druk om te willen maken. De klimmer van DSM had de Giro d'Italia dit jaar als grote doel, maar dat liep uit op een deceptie. Bardet moest in de tweede week opgeven, terwijl hij vierde stond in het klassement. De Fransman was ziek geworden en heeft het daar nog altijd lastig mee.

"Het is verschrikkelijk om je doelen door je vingers te voelen glippen zonder het te zien aankomen. Deze Giro had ik al in gedachten sinds november. Het was de derde keer dat ik dit virus had. We proberen met de artsen te achterhalen waarom ik het zo vaak krijg en hoe we dat kunnen veranderen", aldus Bardet.

Bardet heeft geen tijd meer om zich goed voor te bereiden op de Tour en streeft daarom geen klassement na: "Ik wil elke etappe rijden alsof het een eendagswedstrijd is. Ik zou graag over goede benen beschikken in de Alpen en Pyreneeën, maar ik ben niet geobsedeerd door het algemeen klassement."

