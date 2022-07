Het is goed zoeken naar Astana tijdens deze editie van de Tour de France. De renners zijn nauwelijks te vinden in de kopgroepen, laat staan in de uitslagen of de klassementen.

Kopman Alexey Lutsenko is met de vijftiende plaats het best geklasseerd in het algemeen klassement, op bijna vijf minuten van leider Tadej Pogacar. Hij zal dus nog moeten stijgen om zijn prestatie van vorig jaar (zevende) te evenaren.



De Kazach is tevens de renner die het beste presteerde in een etappe. Zondag kwam hij als zestiende over de streep.



Door het uitblijven van prestaties loopt de ploeg veel premies mis, die je onder andere krijgt bij hoge klasseringen, het dragen van truien, tussen- en bergsprints en de strijdlust. Op dit moment verdiende de ploeg dus pas 600 euro. Hiermee staat de formatie stijf onderaan in het financiële klassement. De nummer voorlaatst, B&B Hotels, verdiende tot nu toe 3.700 euro.

Jumbo-Visma grootverdiener

In totaal keerde de organisatie tot en met de rustdag 349.200 euro uit. Jumbo-Visma is de grootverdiener met 82.140 euro. Dit heeft de ploeg mede te danken aan de goede prestaties van Wout van Aert.

UAE Emirates staat tweede met 37.210 euro, gevolgd door Quick-Step-Alpha Vinyl 30.520 euro. In totaal is er tijdens deze Tour de France meer dan 2 miljoen euro te verdelen.

