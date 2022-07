Slechts één renner was geïnteresseerd in de vlucht vandaag in de 182 kilometerlange etappe. De Deense bolletjestruidrager Magnus Cort Nielsen (EF-Education) was de eenzame vluchter van de dag. Onderweg lagen drie punten klaar voor de Deen. Juichend en zwaaiend naar het vele aanwezige publiek haalde hij de punten op. Met zes punten is hij de enige renner in het bergklassement.

Het peloton had een makkelijke dag vandaag. Toen Cort zijn laatste punten had binnengehengeld liet hij zich terug in de groep zakken. De Deense wegen waarop het peloton voer, waren recht en breed. Doordat de wind nauwelijks waaide, was er nauwelijks gevaar.

Ad

Valpartij

Tour de France Tour de France | Liveblog - weer sprinten in Denemarken, pakt Jakobsen zijn tweede ritzege? 5 UUR GELEDEN

Op 10 kilometer van de finish werd de rust bruut verstoord door een valpartij. Een wegversmalling zorgde voor een opstopping, waardoor enkele rijders op het asfalt belandden. Rijders als Rigoberto Uran en Chris Froome die zich op het moment van de valpartij achterin het peloton bevonden, verloren hierdoor toch kostbare tijd.

In tegenstelling tot gisteren wisten meer ploegen hun sprinttrein te organiseren. Alpecin Deceuninck voor Philipsen en Intermarché-Wanty voor Alexander Kristoff zetten hun kopman voorin af. Een haakse bocht op 800 meter voor de aankomst gooide de organisatie voor veel ploegen in de war. Grootste slachtoffer was winnaar van gisteren Fabio Jakobsen die veel plekken verloor in die bocht.

Van Aert lag net als gisteren op polepositie om de overwinning te pakken, maar opnieuw wordt hij in de laatste meters verslagen. Dylan Groenewegen heeft op de streep slechts een aantal centimeter voorsprong op de Belg. Ondanks het kleine verschil hief Groenewegen gedecideerd zijn handen omhoog na het finishen. De finishfoto bevestigde het gevoel van de Nederlander.

De finishfoto Foto: Eurosport

Achter Groenewegen eindigde Van Aert voor de derde keer deze Tour op een tweede plek. De geletruidrager wacht nog altijd op een overwinning. Met zijn tweede plek loopt hij wel weer enkele seconden uit op nummer twee Yves Lampaert.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.