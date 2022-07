Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 1 02:59:52 Herhaling

Tour de France Tour de France | Vingegaard viert na finish tijdrit eerste feestje met vrouw, dochter en Jumbo-Visma 6 UUR GELEDEN

Lolletje in eerste kilometer

De truidragers laten zich meteen na de officiële start van voren zien. Winnaar van de prijs van de superstrijdlust, Wout van Aert, valt meteen na de start aan. Alles met een knipoog natuurlijk.

Wiebes pakt geel en ritzege

Lorena Wiebes is de eerste drager van de gele trui. De sprintster van DSM versloeg in de sprint Marianne Vos.

Valpartijen

Alana Castrique komt naar ten val. De Belgische van Cofidis ligt zonder te bewegen op de keitjes en wordt in een brancard van het parcours weggevoerd. Amanda Spratt, kopvrouw van BikeExchange, komt ook ten val.

Verhulst solo

Gladys Verhulst rijdt met 13 kilometer te gaan een halve seconden voorsprong op het peloton. Ze lijkt met een onmogelijke opdracht bezig.

Bergtrui voor Markus

Geen berg te bekennen op het parcours, maar toch heeft de organisatie een colletje kunnen vinden. Femke Markus sprint op het hoogste punt van het parcours naar de punten. Ze mag straks het podium op om de bergtrui op te halen.

Kopecky dit keer de snelste

Bij de tweede tussensprint is het Lotte Kopecky die voor de punten gaat. Vos en Wiebes die bij de vorige sprint voorin eindigden, sprintten dit keer niet mee.

Vos pakt de punten

Het peloton sprint voor de punten bij de tussensprint. Ons commentaarduo is verrast over de belangstelling in de sprinttrui. Marianne Vos komt als eerste over de streep. De kopgroep is ondertussen ingelopen.

Echte kopgroep

Er lijkt een echt kopgroepje weg te rijden. Emily Newseom en Mischa Bredewold ze hebben bijna een halve minuut voorsprong op het peloton.

Buijsman in de aanval

Nina Buijsman van Human Powered Health rijdt solo voor het peloton. Ook EF Education - Tibco wil graag meezitten.

Oh Champs-Élysées!

Het peloton is aangekomen op de bekende Franse boulevard. Aangemoedigd door rijendik publiek langs het parcours zullen de renners twaalf rondes rijden. De Tour de France Femmes avec Zwift wordt officieel geopend door koersdirecteur Marion Rousse.

Onderweg

Het peloton is onderweg van de Eiffeltoren naar het lokale rondje op de Champs-Élysées. Onderweg zien we de bekende Parijse beelden van het Louvre, de Notre Dame en de Eiffeltoren.

Massasprint?

Normaal gesproken eindigt de laatste etappe van de Tour de France altijd in een massasprint. De laatste keer dat bij de mannen de etappe op Champs-Élysées niet een sprinter won, was in 2005. Toen won de huidige ploegmanager van Astana, Alexandre Vinokourov de etappe door in de laatste kilometers aan te vallen.

Anna van der Breggen deed in 2015 in La Course hetzelfde. Zij ging een aantal kilometers voor de finish op de pedalen staan en kwam voor het sprintende peloton als eerste over de finish.

Favorieten

Nederland heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een echt sprintland. Bij zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd behoren de Nederlanders tot de favorieten. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen wonnen deze Tour al een etappe. Dat was wel in de eerste week en met name Jakobsen lijkt veel energie kwijt te zijn na de lastige bergritten. Groenewegen heeft goede herinneringen aan de Champs-Élysées, in 2017 pakte hij daar verrassend zijn eerste ritzege.

De Nederlanders zullen af moeten rekenen met de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen. Met name Wout van Aert liet zich deze Tour gelden als meesterknecht en topsprinter. Dat hij ver voor het einde van de Tour al zeker was van de groene trui laat zien dat hij ongelooflijk sterk was.

Tour de France | Prachtig! Van Aert onthaalt Vingegaard in gele trui aan finish van tijdrit

Bij de vrouwen zijn Marianne Vos en Lorena Wiebes de grootste Nederlandse ijzers in het vuur. Vos maakte zich hard voor een terugkeer van een vrouwentour. Door met name haar lobbywerk ging in 2014 La Course van start. Een eendaagse wedstrijd georganiseerd rond de Tourstart of einde. Vos won dat jaar de eerste editie in een massasprint. Wiebes liet dit jaar in Groot-Brittanië, zien dat haar sprintkwaliteiten buiten kijf staan. Ze won alle drie de etappes van de RideLonden Classic en won drie etappes in de Women’s Tour.

De grootste tegenstanders van de Nederlanders komen uit Italië. Wereldkampioene Elisa Balsamo was dit voorjaar niet te verslaan met drie zeges op rij in eendaagse wedstrijden op het hoogste niveau. Ook won ze twee etappes in de Giro. Andere kanshebbers zijn Marta Bastianelli en winnaar van de Ronde van Vlaanderen Lotte Kopecky.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers.

