Pidcock werd op zijn 22ste de jongste winnaar ooit bovenop Alpe d’Huez. De Ineos-rijder kwam alleen aan, nadat hij deel uitmaakte van de vlucht van de dag en tijdens de slotklim onder meer Louis Meintjes en Chris Froome wist te lossen. Het tempo van Pidcock was zijn achtervolgers te machtig.

“Niet slecht”, herhaalde Pidcock nog maar eens. “Dit heeft van mijn Tour de France een groot succes gemaakt. Wat er verder ook gebeur, al word ik iedere dag gelost, het maakt mij niet meer uit. Ik ben ritwinnaar in de Tour.”

Topsfeer

Het is voor Pidcock pas zijn tweede profzege als wielrenner, terwijl hij vaak genoeg wint. Alleen is dat vaak als veldrijder of mountainbiker. In die laatste discipline won hij zelfs olympisch goud. “Maar dit was mijn mooiste ervaring ooit op de fiets”, aldus Pidcock.

“Het was ongelooflijk. Ik slalomde letterlijk tussen de vlaggen en het vuurwerk door. Wie weet wat er verder allemaal nog gebeurde. Zoiets maak je alleen maar mee tijdens de Tour de France, op de Alpe d’Huez!”

Afdaling

Achteraf moet je concluderen dat Pidcock de beslissende slag sloeg in de afzink van de eerste col van de dag, de Galibier, toen hij als een gek afdaalde richting de kopgroep met Chris Froome op zijn bagagedrager. “Het idee was om in de kopgroep te komen, want ik had gisteren genoeg tijd verloren, hoopte ik.”

“Als ik tijdens de klim was gegaan, hadden ze me vast niet laten rijden. Daarom ging ik maar tijdens de afdaling. Het leek me niet dat Jumbo-Visma risico zou nemen. Dat klopte, het pakte goed uit. Perfect zelfs!”

