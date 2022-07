Tour de France

De balans tussen Jumbo-Visma en UAE Team Emirates is weer in evenwicht. Nadat eerst Pogacar twee helpers zag afhaken, als gevolg van corona, was het zondag de beurt aan de geel-zwarte brigade om twee troeven in te leveren; de gevallen Roglic en Kruijswijk konden niet verder.

Het afstappen van de geblesseerde Roglic was soort van ingecalculeerd, het wegvallen van Kruijswijk zeker niet. En dus is het weer zes tegen zes, onder aanvoering van beide kopmannen. Hoewel dit de kansen van Pogacar op een succesvolle aanval vergroot, staat de Sloveen zeker niet te juichen.

“Ik weet hoe het voelt om helpers te verliezen”, reageerde Pogacar. “Het is vooral vervelend als je er zelf niets aan kunt doen, zoals met corona. Maar dit is niet wat je wilt. Ik wil niet dat mijn concurrenten op z’n manier wegvallen.”

Er lagen zondag meer renners van Jumbo-Visma op de grond, inclusief de gele trui. Vingegaard meldde zich snel weer terug in het peloton. “Jonas vertelde me dat het goed met hem ging. Ik weet niet of hij zich heeft bezeerd, maar ik zag hem gewoon normaal trappen.”

Voorlopige conclusie op de tweede rustdag? “Onze ploegen hebben nu een gelijk aantal renners en dat maakt volgende week zeer interessant.”

