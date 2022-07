"Dit is echt geweldig. Het is moeilijk om woorden te vinden die mijn gevoel nu omschrijven. Ik heb er altijd van gedroomd om een etappe in de Tour de France te winnen en dan heb ik ook nog eens geel te pakken", sprak Vingegaard terwijl hij tussendoor een knuffel kreeg van ploeggenoot Wout van Aert.

"Tweede worden zoals vorig jaar was heel mooi. Maar ik wil nu vol voor de winst gaan. Ik wist dat ik moest aanvallen op de laatste klim. Als ik het niet zou proberen, zou ik ook niet kunnen winnen."

Ad

Tour de France | Kapot gereden Pogacar feliciteert winnaar Vingegaard direct na de finish

Tour de France Tour de France | “Ik voelde me goed… tot ik me niet meer goed voelde” - Pogacar na nederlaag EEN UUR GELEDEN

Ploegenspel

Vingegaard finishte bijna drie minuten eerder dan Pogacar. Dit kwam mede omdat zijn ploeg een goed plan had gesmeed. "Je hebt kunnen zien wat ons plan was. We wilden het een zware etappe maken, maar wel in het voordeel van Primoz en mij."

"Ik heb veel tijd gepakt, maar dat was nooit gelukt zonder mijn ploeggenoten. Daar wil ik ze allemaal voor bedanken. Het team was geweldig sterk."

Het doel van Vingegaard nu is duidelijk. "De eerste missie is geslaagd, ik heb het geel. Nu gaan we ervoor vechten om deze te behouden tot Parijs."

Tour de France | Roglic komt elf minuten na Vingegaard juichend over de streep

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Jonas Vingegaard lost Tadej Pogacar af in het geel - Check de klassementen EEN UUR GELEDEN