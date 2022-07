De sprinter van Lotto Soudal gaat twee loodzware dagen in de Alpen beleven. Het enige dat voor hem telt is het bereiken van de finish, zodat hij later tijdens deze Tour de France nog kan sprinten om een ritoverwinning.

Ploeggenoten

Ad

Parijs halen is ook een doel op zich. "Het is twee jaar geleden dat ik voor het laatst de finish van een grote ronde heb bereikt. Dat wordt dus wel weer tijd", vertelde Ewan voor de start van de elfde etappe. "Maar normaal klim ik veel beter dan dit. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik voel me waardeloos."

Tour de France Tour de France | Een vakantie voor de nummer laatst in het algemeen klassement 3 UUR GELEDEN

Ewan kijkt van dag tot dag. "Het is een voordeel dat we eerst een lang stuk vlak hebben, dat is gemakkelijker dan gelijk omhoog. Uiteindelijk hangt het er vanaf wanneer ik moet lossen, of mijn ploeggenoten bij me blijven. Ik snap dat zij het liefst zelf doorgaan, maar als ik alleen kom te zitten, heb ik ze graag om mij heen. Los ik tegelijk met een grote groep dan is het anders."

Grote problemen

Een dag eerder blikte Ewan bij Cyclingnews terug op de voor hem zeer zware tiende etappe. "Soms heb je goede benen en soms heb je slechte. Ik hoop dat het vandaag alleen slechte benen zijn geweest. Ik heb woensdag en donderdag echt betere benen nodig, anders kom ik in grote problemen."

Op de laatste klim stuurde Ewan zijn ploeggenoten vooruit. "We wisten toen nog niet wat het tijdverschil zou worden. Ik wilde niet dat zij ook in de problemen zouden komen. Uiteindelijk was het 39 minuten, dus ik had wat ruimte. Dit betekende dat ik op de slotklim niet tot het absolute maximum hoefde te gaan."

Tour de France | Samenvatting van etappe tien met neutralisatie door protest en winst Cort

Klimaatprotest

Het klimaatprotest hielp Ewan niet. "We kwamen net wat dichter bij het peloton, maar ze telden het verschil vanaf de top van de laatste klim. Hierdoor verloren we nog wat extra tijd, heel irritant."

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “It really sucks” - Pogacar reageert op afstappen tweede ploegmaat met corona 4 UUR GELEDEN