Als je goed inzoomt zie je dat Eekhoff iets verderop botst op een motor, waardoor de ploegwagen van UAE-Emirates in de remmen moet en Bauer geen tijd meer heeft om de achterkant van de auto te ontwijken.

Bovendien was uitwijken voor de Nieuw-Zeelander ook geen optie aangezien de persmotor geen voorang gaf aan de renner van Team BikeExchange - Jayco. Bauer is daarom ook terecht boos op de motor, die altijd voorang moeten geven aan renners. Gelukkig lijkt de schade voor zowel Eekhoff als Bauer mee te vallen, maar dit had zeker slechter kunnen aflopen.

Ad

De Nieuw-Zeelander staat op bijna vier uur van geletruidrager Jonas Vingegaard en geldt als belangrijke pion voor Dylan Groenewegen, die de laatste bergrit hoopt door te komen om daarna op zondag op de Champs-Élysées te floreren. In 2017 was de Nederlander voor Lotto-Jumbo al de sterkste in Parijs.

Tour de France Tour de France | Vingegaard en Pogacar schudden elkaar de hand na nerveus moment in afdaling EEN UUR GELEDEN

Tour de France - Van Aert niet blij, Eekhoff pakt punten weg bij tussensprint

De twee motards waren van sportorganisatie ASO en de Belgische VRT. Zojuist is bekend geworden dat beiden voor vandaag uit de koers zijn gehaald vanwege hun gevaarlijke rijgedrag.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Vingegaard en Pogacar schudden elkaar de hand na nerveus moment in afdaling EEN UUR GELEDEN