Bennett was één van de luitenanten van Pogacar in het hooggebergte. Tot dusver was zijn rol echter nog beperkt. De 32-jarige Nieuw-Zeelander verrichte veel kopwerk, maar kon niet lang mee in de elitegroep tijdens de bergetappes. Mogelijk is corona daar de oorzaak van.

Zondag had Bennett nog een negatief resultaat, toen alle renners zich verplicht door de organisatie op corona moesten laten testen. Een dag later kreeg Bennett echter lichte symptonen en had hij 's avonds bij een nieuwe test toch een positieve uitslag.

Majka start wel

Verschillende internationale bronnen melden dat ook ploeggenoot Rafal Maja een positieve test zou hebben afgeleverd, maar omdat zijn virale lading lager zou zijn, kan hij dinsdag toch van start tijdens de tiende etappe. Dit overkwam overigens ook Bob Jungels aan het begin van de Tour de France. Ook de Luxemburger mocht gewoon starten en won zondag na een solo van 60 kilometer de negende etappe.

Voor Pogacar is corona op deze manier een nog groter gevaar geworden. Niet alleen is hij twee ploeggenoten kwijt, ook zelf loopt hij meer risico. Op de rustdag gaf de titelverdediger aan, direct af te stappen bij een positieve test.



"In dat geval kun je het beste afstappen", zei Pogacar tijdens de internationale persconferentie. "Het maakt dan niet uit of je het geel draagt of niet, ook niet in mijn geval. Het is onveilig, want je brengt de gezondheid van de andere renners in gevaar."

