Tour de France

Maandag stond de politie al aan de voordeur van verschillende renners om daar doorzoekingen te doen. Deze doorzoekingen hadden te maken met een onderzoek dat vorig jaar tijdens de Tour al bezig was.

Het team neemt de Franse justitie kwalijk dat zij geen informatie geeft over het onderzoek. "Op geen enkel moment is het team geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek of hebben we feedback ontvangen over het onderzoek van de aanklager in Marseille. Wij hebben meerdere keren toegang gevraagd tot de documenten betreffende de staat van het onderzoek, maar zonder succes”, schreef het team maandag op hun website.

Bij de doorzoeking in Denemarken zijn volgens het team alle voertuigen en kamers van de rijders en technische staf doorzocht. Er zijn geen voorwerpen in beslag genomen. Volgens het team heeft het meegewerkt met het onderzoek.

