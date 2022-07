Vrijdagmiddag was Kopenhagen nog het decor van de openingstijdrit van de Tour de France. De tourkaravaan was voor het eerst neergestreken in Denemarken. Een waar wielerfeest volgde. Drie etappes lang stond het publiek rijendik het peloton aan te moedigen.

De dodelijke schietpartij, die zondagavond plaatsvond, legde een grauwe sluier over het openingsweekend. In een statement op Twitter maakte de Tourorganisatie bekend mee te leven met Kopenhaagse bevolking. “De hele Tourkaravaan leeft diep mee met de slachtoffers en hun families.”

Ook teams en renners leefden op sociale media mee.

