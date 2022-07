Tour de France | Philipsen denkt dat hij wint - "Van Aert niet gezien"

Philipsen had niet in de gaten dat zijn landgenoot op de laatste klim in zijn eentje iedereen op afstand reed: "Ik heb Van Aert niet zien vertrekken en ik had een slechte verbinding met de headset. Ik sprintte voor de overwinning, maar het is net in het voorbijgaan op de lijn dat ik mijn fout realiseerde."

De druiven zijn dus zuur voor Philipsen, die nu vermoedelijk lang op een volgende kans moet wachten. De sprintetappes zitten er voorlopig op en pas in week drie zal de Belg opnieuw aan mogen leggen. Binnen zijn ploeg wordt vanaf nu namelijk vooral ingezet op Mathieu van der Poel.

