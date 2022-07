De etappe begon met een bijzondere aanval van Wout van Aert. De groenetruidrager ging opnieuw in de aanval. De Belg kreeg Nils Politt en Mikael Honoré mee. De kleine kopgroep kreeg echter niet de ruimte van het peloton en Van Aert liet zich terugzakken in het peloton.

Ad

Met twee eenzame vluchters die van het peloton een voorsprong kregen van maximaal twee minuten leek het een saaie etappe te worden. Ook de warme temperaturen, op bepaalde momenten steeg de temperatuur boven de veertig graden, nodigden niet uit voor een aanvallend koersverloop.

Tour de France Tour de France | “Ik weet wat het is om te verliezen in de Tour" - Philipsen emotioneel na zege EEN UUR GELEDEN

Valpartijen

Het in slaap gesukkelde peloton werd door valpartijen opgeschrikt. Owain Doull ging onderuit nadat hij over een bidon reed.

Op 58 kilometer van de streep lag Steven Kruijswijk met pijn op het asfalt. Ook hij was gevallen. De Nederlander die in 2019 nog op het podium stond, kon zijn Tour niet vervolgen. Hij moest worden afgevoerd in een ambulance.

Tour de France | Vingegaard ziet na Roglic ook Kruijswijk wegvallen uit Jumbo-ploeg

Eerder deze dag verloor Jonas Vingegaard al een andere belangrijke ploeggenoot. Primoz Roglic kon zijn Tour na valpartijen in de eerste week niet verder vervolgen. Vingegaard verliest zo twee belangrijke mannen voor het hooggebergte.

Het ging van kwaad tot erger voor Jumbo-Visma. Even later lag geletruidrager Jonas Vingegaard ook op de grond. Hij kon echter snel weer op zijn fiets stappen en verloor geen tijd.

Tour de France | Horrordag voor Jumbo-Visma - Bekijk hier de valpartij van Vingegaard

Thomas strandt in zich van de haven

Politt en Honoré waren inmiddels ingerekend en werden afgelost door twee Franse vluchters. Benjamin Thomas (Cofidis) en Alexis Gougeard (B&B Hotels) slopen weg uit het peloton. Hun voorsprong groeide tot maximaal een minuut, maar ze wisten lang voor het peloton te blijven.

Toen het peloton een paar kilometer stopte met doorrijden, werden de kansen voor de Fransen een stuk groter. Op vijf kilometer voor de streep liet Thomas zijn landgenoot achter zich. De Fransman die zeer succesvol is op de baan en tweemaal Frans kampioen tijdrijden werd, sneuvelde in het zicht van de haven. Op 700 meter werd hij ingerekend.

Revanche Philipsen

Drie mannen leken kans te maken op de etappezege. Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen. Pure sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen verloren te veel kracht in de zware etappe.

Het was Philipsen die in de sprint de sterkste was. Hij pakt zo revanche op de vierde etappe toen hij juichend over de finish kwam, terwijl Wout van Aert acht seconden voor hem over de finish kwam. Na vier tweede plekken heeft de Belg nu eindelijk zijn Touretappe binnen.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Dit was niet onze beste dag” - Maassen na uitvallen Roglic en Kruijswijk EEN UUR GELEDEN