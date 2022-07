De etappe verliep zoals je van een laatste etappe in de Tour de France kan verwachten. De renners lieten zich fotograferen, trapten lolletjes en dronken uiteraard champagne.

Na 50 kilometer lol trappen begon Jumbo-Visma de koers hard te maken. Op de Champs-Élysées reed het peloton daarna nog acht rondes. Langs de Franse boulevard waren het Denen die in de meerderheid waren. De Denen waren naar de Franse hoofdstad afgereisd om het feest met Jonas Vingegaard mee te vieren.

Nadat op tien kilometer van de finish een kopgroepje met Le Gac, Rutsch en Schachmann werd ingelopen konden de sprintvoorbereidingen beginnen. Al probeerde Pogacar het op vier kilometer van de finish nog een keer.

Dat lieten de sprintersploegen niet gebeuren en het werd een traditionele sprint. Dylan Groenewegen kwam als eerste op kop, maar wist zijn snelheid niet vast te houden. Uit de rug van Groenewegen was namelijk Philipsen gesprongen die machtig de zege greep.

Jumbo-Visma sprintte niet mee in de laatste etappe. De ploeg kwam gebroederlijk, naast elkaar op de streep. De ploeg kan terugkijken op een geweldige Tour de France. De ploeg gaat naar huis met drie van de vier truien. In totaal won de ploeg vijf etappes

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+