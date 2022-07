"Het is ongelooflijk. Ik kan nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd", blikte Cort uithijgend terug. "Ik zat aan mijn limiet op de laatste klim, maar omdat Alberto Bettiol op kop zat, kon ik in de achtervolgende groep wat krachten sparen."

"Ik ben een paar keer gelost, maar kon elke keer weer terugkomen. Plotseling was de groep echter weer samen en kon ik zelfs sprinten om de winst. Ik dacht alleen maar 'deze is voor mij, het maakt niet uit hoe diep ik daarvoor moet gaan'."

Eindelijk weer

Het betekende de tweede etappezege van Cort in de Tour de France na zijn overwinning vier jaar geleden. "Ik won bij mijn eerste deelname. Daarna heb ik het nog vaak geprobeerd en zat er ook steeds dichtbij. Maar ik ben heel blij dat het nu eindelijk weer is gelukt."

