Tour de France

We zagen vandaag veelvuldig Team UAE op kop en Pogacar was zijn team dank ook dankbaar: "Het team reed goed vandaag met maar vier man. Om dan de etappe te pakken is ongelofelijk. We mogen allemaal trots zijn, want zonder Majka, Soler, Bennett en Stake Laengen kunnen we niet beter."

Ondanks het gebrek aan tijdswinst was Pogacar toch tevreden: "Morgen is nog een kans, maar op dit moment ben ik blij met de overwinning van vandaag en morgen is een dag waar ik weer naar uitkijk. Ik gaf alles en ik wist dat ik moest winnen voor het team. Ik ging tot de streep en ik was zo blij dat ik won."

Vooral de prestaties van Brandon McNulty waren indrukwekkend vandaag, net als die van Mikkel Bjerg, zo zag ook Pogacar: "Niet alleen McNulty was goed vandaag, maar ook Bjerg en Hirschi. Bjerg was een soort klimmer vandaag. Hij zette zo goed tempo op de klimmen, dat was ongelofelijk. Ik voelde me heel goed met die snelheid. Ik wist dat hij ook veel vertrouwen had en daarna deed McNulty het ook geweldig. Een speciale vermelding voor hem is verdiend."

Ondanks dat de kansen steeds schaarser worden, weigert Pogacar op te geven: "Ik ben nog steeds optimistisch. Ik denk dat morgen een zwaardere dag wordt en dan gaan we het opnieuw proberen."

