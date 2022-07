Tour de France

Het was weer een groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen. In het eerste uur werd er weer meer 50 kilometer afgelegd. Vegard Stake Laengen, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Kasper Asgreen, Imanol Erviti, Simon Geschke, Dylan Teuns, Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Luke Durbridge en Cyril Barthe vormden samen een elftal dat wist te ontsnappen uit de greep van het peloton.

Op en neer

Op de klimmen onderweg naar La Planche des Belles Filles dunde de kopgroep wat uit. Het waren Geschke, Teuns, Barthe, Durbridge Schachmann en Kämna die overbleven als de sterkste ontsnappers van de dag.

Het was de hele dag wachten tot de laatste kilometers van La Planche des Belles Filles. Lennard Kämna was de sterkste renner uit de kopgroep en leek de etappe te gaan winnen, maar Tadej Pogacar had andere plannen.

Adieu Vlasov

De Ineos-Grenadiers zette het peloton af aan de voet van de slotklim waarna UAE Team Emirates het tempo hoog hield. Aan de achterkant van het peloton was het de ene na de andere renners die de groep met de favorieten moest laten gaan. Aleksandr Vlasov was de eerste grote favoriet die het hoge tempo niet vol kon houden. De Rus verloor uiteindelijk 1 minuut en 39 seconden op de winnaar van de dag.

Vlak voor het 'Super' gedeelte La Planche des Belles Filles maakte Rafal Majka het gebaar dat hij niet meer kon en dat Pogacar het zelf maar moest proberen. De Sloveen hoefde daar niet lang over na te denken verhoogde het tempo nogmaals.

Gravelstroken

Lennard Kämna reed ondertussen op de steilste stroken van het gravelpad en viel volledig stil. Vingegaard had de Duitser als richtpunt genomen en ging op de pedalen staan. Alleen Tadej Pogacar kon echt reageren op de aanval van de Deen. Vervolgens was het sterven tot aan de finish voor beide renners, maar Pogacar wist nog ergens een klein beetje energie vandaan te halen om nogmaals te versnellen en net voor Vingegaard over de streep te komen.

Flashinterview

In het flashinterview na zijn overwinning vertelde Pogacar dat de rit van vandaag een al lang een doelstelling van hem was. "Mijn familie is hier bovenop de klim. Het is een speciale dag voor mij want wij hebben een stichting opgericht voor kankeronderzoek. Daarom heb ik ook speciale schoenen aan."

