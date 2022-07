Tour de France

Pogacar probeert in de komende drie Pyreneeën-ritten zijn concurrent onder druk te zetten. Met aankomsten bergop in Peyragudes en Hautacam zijn er ook genoeg mogelijkheden voor de Sloveen om tijd terug te winnen. Ook de etappe van vandaag, een verraderlijke etappe met veel hoogtemeters maar geen aankomst bergop, biedt mogelijkheden voor tijdwinst.

Pogacar waarschuwde op de persconferentie op de rustdag de Jumbo-Visma-formatie dat hij geen mogelijkheid onbenut zal laten om aan te vallen. In de veertiende etappe naar Mende liet hij al zien dat hij een aanval niet schuwt. Vingegaard die zich in de achterste helft van het peloton bevond, kwam alleen te zitten nadat het peloton scheurde door een aanval van Pogacar in de witte trui. Vingegaard wist echter terug te komen, waardoor hij de etappe zonder kleerscheuren overleefde.

Uitvallen Kruijswijk en Roglic

Toch zijn de kansen voor ‘Pogi’ vergroot in de laatste week door het uitvallen van twee belangrijke ploeggenoten van Vingegaard. De tot meesterknecht gedegradeerde Roglic viel uit omdat hij wilde herstellen van eerder opgelopen blessures. Ook zijn Vingegaards adjudant in het hooggebergte, Steven Kruijswijk gaat niet meer van start. Hij kwam pijnlijk ten val en verliet de etappe in een ambulance.

Wat verloren ploeggenoten betreft staat de stand tussen Pogacar en Vingegaard inmiddels gelijk. Ook Pogacar verloor belangrijke mannen als George Bennett en Vegard Staeke Laenge door coronabesmettingen.

Niet wachten op tijdrit

“Ik moet elke kans aangrijpen”, zei Pogacar over zijn koersstrategie. “Op elke klim die er is moet ik proberen aan te vallen. Ik moet zo hard mogelijk die bergen op rijden om tijd te pakken. Elke col die komt is lastig dus het is mogelijk. Ik ga alles proberen zodat ik achteraf geen spijt heb.”

Naast drie bergetappes wacht op zaterdag ook een lange tijdrit. Pogacar die ervaring heeft met gele truien veroveren in afsluitende tijdritten wil daar niet op wachten. “Ik denk dat ik het gat voor de tijdrit gedicht moet hebben. Jonas is ook een goede tijdrijder. Ik durf er niet op te gokken dat ik dan een halve minuut of twee minuten goed zou maken.”

Sterke Vingegaard

Hoewel Pogacar kansen ziet om aan te vallen, heeft Vingegaard deze Tour nog geen teken van zwakte laten zien. Dat maakt Pogacar niet onzeker: “Het geeft me meer vertrouwen, hij is de ‘man-to-beat’. Hij is super sterk. Op Alpe d’Huez was hij de hele tijd bij me, maar als ik iets meer geef, kan ik misschien tijd pakken.”

“We zijn allemaal vermoeid, zowel fysiek als mentaal. Je kunt zomaar een goede of slechte dag hebben. Het gaan dus een paar interessante dagen worden.”

