Tour de France

Het is een gegeven dat Pogacar misschien niet de allerbeste ploeg om zich heen heeft. Zeker niet als er twee renners moeten afhaken vanwege een positieve covid-test en zelfs een derde ook positief testte, terwijl de geel-zwarte brigade van Jumbo misschien wel de sterkste ploeg binnen het peloton is.

Pogacar ging de strijd met open vizier aan en leek er zelfs van te genieten, maar de Sloveen kwam geïsoleerd te zitten en verloor zijn gele trui. Er werd op de Col du Granon door Jonas Vingegaard met minuten gesmeten.

“Tadej was bijzonder goed op de Galibier”, stelt UAE-teammanager Mauro Gianetti tegenover onder meer Wielerflits. “Hij verbruikte daar veel energie, misschien door iets te veel te forceren. Tadej wilde enkele tegenstanders uitschakelen, maar in de afdaling kwam een pak renners terug.”

Credits voor Jumbo-Visma

Hoewel Pogacar tijdens de eerste fase van de slotklim nog kon beschikken over luitenant Rafal Majka was het kwaad in feite al geschied. “Tadej heeft eerder in de etappe te veel energie gebruikt en betaalde hiervoor de prijs in de slotfase.”

UAE kan niet anders dan een diepe buiging maken voor de manier waarop de renners van Jumbo-Visma opereerden. Er lag een plan. En dat plan werd tot in perfectie uitgevoerd, met Vingegaard in de gele trui als beloning. Plus een voorsprong van dik twee minuten.

“Alle credits voor Jumbo-Visma”, klinkt het uit de mond van Gianetti. “Ze hebben een sterk team. We wisten dat Jumbo niet ging wachten tot de slotweek om ons aan te vallen. Jumbo heeft het fantastisch gedaan. Het was spectaculair en tactisch goed uitgevoerd.”

Verdienste Vingegaard

Pogacar is dus echt niet ziek? “Tadej is perfect in conditie. Anders had hij al die aanvallen op de Galibier ook niet kunnen pareren. Er is geen enkele aanwijzing dat corona een rol speelt. En ook van een hongerklop onderweg was geen sprake. Deze uitkomst is de verdienste van Vingegaard en Jumbo.”

Ondanks de coup van Vingegaard en Jumbo is de Tour 2022 pas halverwege. Er staan nog diverse zware etappes op het programma, waarvan de rit van donderdag met finish bergop de Alpe d’Huez een prima voorbeeld is. Wie weet slaat Pogacar wel gelijk terug.

Gianetti: “We zijn er nog lang niet. Er komt deze Tour de France nog veel meer spektakel en wij hopen dat Pogacar daarvoor kan zorgen.”

